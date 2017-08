Podróżuje po całym świecie w jednym celu. Tak powstają te baśniowe zdjęcia

Rosjanka, na co dzień mieszkająca w Moskwie, przy okazji podróży po całym świecie realizuje oryginalne sesje. Swoim modelkom dobiera stroje, które pasują strukturą i kolorem do otoczenia. Na zdjęciach pozują jej znajome, dziewczyny poznane w odwiedzanych krajach oraz ona sama. Za zgodą Kristiny zapraszamy do magicznego świata jej fotografii.

Galeria:

Odwiedza miasta na całym świecie w jednym celu. Tak powstają te baśniowe zdjęcia

Strona internetowa autorki: http://ipai.ru/main

Profil Kristiny na Instagramie: https://www.instagram.com/hobopeeba/