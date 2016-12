Najbogatsi Polacy przed 40 i nowy amerykański przywódca - co w najnowszym "Wprost"?

Pora na przełom w Warszawie Mieliśmy różne rządy w III RP; lepsze, gorsze, zdania na temat tego, który był jaki, są rzecz jasna w narodzie podzielone. W rocznicę rządu Beaty Szydło dyskutujemy o działaniach poszczególnych ministrów (na str. 20). 3 Autor: Jacek Pochłopień

Strach łowców ciężarnych zakonnic Szok, przerażenie i histeria. Te trzy określenia najlepiej przedstawiają stan emocji po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. 3 Autor: Jakub Mielnik

Spięcie tygodnia Wielka wygrana demokracji Matthew Tyrmand amerykański ekonomista, syn Leopolda Tyrmanda POLSKA, AUSTRIA, BREXIT, A TERAZ USA. Wygrana Donalda Trumpa to wygrana demokracji na kolejnym polu. Ludzie mają dość lewicy, dość tego, że polityczna... 7

Obraz tygodnia 2 mln dolarów takie odszkodowanie ma zapłacić dziennikarka magazynu „Rolling Stone”, Sabrina Rubin Erdely za napisanie artykułu o zbiorowym gwałcie (którego nie było) na uniwersytecie w Virginii. Pewnie miałbym szansę zwyciężyć. Z... 8

Info radar Rząd oszczędza na niepełnosprawnych Środowiskowe domy samopomocy – ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi czeka bieda. Ledwo wywalczyły sobie niewielkie podwyżki budżetów, to prawdopodobnie zaraz je stracą. Gabinet... 10

Lewo Prawo Autentyczność a sprawa polska POLSKA PRAWICA MA Z WYGRANĄ TRUMPA POTĘŻNY PROBLEM. Z jednej strony jest zachwycona jego autentycznością, czyli kompletnym brakiem poprawności politycznej. Bo i Donald Trump, i polska prawica lubią szczerze... 14

Zdarzyło się jutro Spełniła się przepowiednia. Donald wystąpił przeciw Donaldowi. NO I DO CZEGO TO DOSZŁO?! W kraju american dream biały miliarder zajmuje socjalne mieszkanie po czarnej rodzinie. ZNACZY TRUMP WZIĄŁ I WYGRAŁ. Dlaczego? Zadziałała zasada... 18 Autor: Mariusz Cieślik

Nadpremier Kaczyński do tablicy Po roku rządów wystawiam Jarosławowi Kaczyńskiemu piątkę za skuteczność zarządzania obozem politycznym, który stworzył, i pałę za cel, który temu obozowi wyznaczył. 20

Rząd na trójkę z plusem Po roku rządów na świadectwo z paskiem zasłużyło tylko dwóch ministrów: Anna Streżyńska i Mateusz Morawiecki. Do następnej klasy nie przeszliby Krzysztof Jurgiel i Jan Szyszko. 23 Autor: Eliza Olczyk

Dogoniliśmy fińską edukację Polskie dziesięciolatki radzą sobie z matematyką i przyrodą równie dobrze, jak ich fińscy rówieśnicy. Z informacji „Wprost” wynika, że w ciągu czterech lat odnotowaliśmy ogromny skok w prestiżowych badaniach oświatowych. 28 Autor: Artur Grabek

Ojcowski sparing Uczucie do dziecka jest stałe i odpowiedzialność jest stała, na całe życie – mówi Przemysław Saleta, mistrz świata w kick-boxingu, mistrz Polski, Europy i interkontynentalny w zawodowym boksie. 33 Autor: Ewelina Jamka

Smutny koniec Czterdziestolatka Ostatnie dni Andrzeja Kopiczyńskiego w niczym nie przypominały kultowego serialu sprzed czterdziestu lat. 34

Był dla mnie drugim tatą – mówi „Wprost” Rafał Olbrychski, pasierb Andrzeja Kopiczyńskiego. 36

Wystawa Ryszarda Horowitza we wrocławskim Hydropolis Zdjęcia światowej sławy fotografa Ryszarda Horowitza, przedstawiające zabytki wrocławskich wodociągów, można oglądać od 6 listopada we wrocławskim Hydropolis. Artysta został ambasadorem tego wyjątkowego miejsca. 37

Niewinny jest winny Sąd uniewinnia, ale przepisy nie. Oto opowieść o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. 38

Alimenty to obowiązek Rodzic opiekujący się dzieckiem, któremu przyznano alimenty, nie może z nich zrezygnować. Nawet jeśli jest wystarczająco zamożny, by utrzymywać dziecko samodzielnie. 39 Autor: Magdalena Gryn

Lewandowski wskoczył na liste Mówią, że dzisiaj młodzi Polacy nie mają szansy na fortunę. My mamy 40 przykładów na to, że jest inaczej. 40 Autor: Szymon Krawiec

Moja ciocia wymyśliła Mokotów – Nawet jako książę z dumą pasłem krowy. Mam to we krwi. Dzieciństwo spędziłem u ciotki w Austrii. Za złe odnoszenie się do pokojówki była kara mówi Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes grupy Landeskrone i Fundacji Książąt Lubomirskich. 50 Autor: Szymon Krawiec

Jak zostaje się milionerem To nie jest kolejny poradnik typu „jak zostać milionerem w weekend”. Nie będzie rad w stylu: „działaj z pasją”, „buduj sieć kontaktów”. Nie zamierzamy wmawiać wszystkim, że można dorobić się wielkich pieniędzy, jeśli tylko uwierzy się w marzenia i powie sobie, że pieniądz... 52 Autor: Szymon Krawiec

Tworzymy przyszłość motoryzacji Już dziś można wysiąść z auta i za pomocą pilota wprowadzić je na miejsce parkingowe. Łączność to jeden z głównych kierunków rozwoju motoryzacji – mówi Paul de Courtois, prezes BMW Group Polska. 54 Autor: Witold Blady

Rewitalizacja = nowe życie Rewitalizacja to znacznie więcej niż remont. To tchnięcie nowego życia tam, gdzie stare uległo degradacji. 55

Zarobić na prywatnym przedszkolu Prywatne przedszkole to wbrew pozorom trudny biznes. Oprócz zdolności pedagogicznych trzeba też potrafić liczyć pieniądze. 56

E-mail do Mikołaja Czasy się zmieniają, a wraz z nimi przedmioty naszego pożądania. Tradycyjny pluszowy miś, lalka czy klocki stanowią dziś tylko sympatyczny dodatek do technologicznego prezentu. 57

Hossa Bessa Rusza Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. W poniedziałek, 14 listopada, startuje dziewiąta edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To największe na świecie... 58 Autor: Szymon Krawiec

Strach przed Ameryką Wieszczenie końca cywilizacji zachodniej z powodu zwycięstwa Trumpa jest równie bezsensowne, jak niezdrowa radość, że konserwatywny miliarder wystrychnął na dudka liberalne elity. 60 Autor: Jakub Mielnik

Trump chce silnego NATO Sojusz jest kluczem do utrzymania pokoju w Europie. Nowy prezydent doskonale to rozumie – mówi James Carafano, wiceprezes Heritage Foundation, który doradzał Trumpowi w czasie kampanii w sprawach międzynarodowych. 65 Autor: Anna Gwozdowska

Wszyscy ludzie prezydenta W nowej administracji nie zabraknie republikańskich jastrzębi, dlatego na poważną rewolucję w polityce zagranicznej USA na razie się nie zanosi. 66 Autor: Anna Gwozdowska

Trump jak Cejrowski i Jaworowicz Niektóre ważne europejskie rządy nie zachowywały się zbyt roztropnie w sprawach wyborów w USA. Choć miesiącami to Clinton wydawała się faworytką, oczywiste było, że duże szanse ma Donald Trump. Rząd Włoch postawił właściwie... 68 Autor: Paweł Kowal

Cztery kąty i mózg piąty Dość nieoczekiwanie w architekturze przymiotnik „inteligentny” w odniesieniu do domu zaczyna oznaczać obszary dalekie od hi-techu. 70

Know How Webb dojrzy początek KOSMICZNY TELESKOP JAMESA WEBBA BĘDZIE MÓGŁ DOSTRZEC PIERWSZE GWIAZDY I GALAKTYKI, KTÓRE POWSTAŁY PO WIELKIM WYBUCHU. Teleskop Jamesa Webba to połączony projekt NASA oraz agencji kosmicznych Europy i Kanady. W... 72 Autor: Grzegorz Sadowski

Pułapki empatii Pochylając się z troską nad cudzym nieszczęściem, sami możemy ulec temu cierpieniu tak, że nas obezwładni i uniemożliwi sensowną reakcję. 74

Szusowanie w rytmie walca Mówiący po polsku instruktorzy i kelnerzy oraz długa jak zimowa noc lista atrakcji – Austria coraz intensywniej zabiega o turystów z Polski. Kusi świetną infrastrukturą i na dodatek obiecuje śnieg jeszcze przed sezonem. 78

Zanim przypniesz deski Co zabrać ze sobą na stok? Dobrą kondycję i odpowiedni sprzęt. Podpowiadamy, jak je zdobyć. 86 Autor: Kacper Świsłowski

Kiedy brakuje powietrza O przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc słyszało zaledwie 3 proc. Polaków – wynika z badań przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Jej główną przyczyną jest palenie papierosów, a choruje na nią co czwarty palacz. Warto więc o niej mówić w kraju, gdzie nałogowo... 88 Autor: Agnieszka Fedorczyk

Kiedy świat uczula Alergia dotyka dziś nawet 40 proc. Polaków, a ten odsetek wciąż rośnie. Radzimy, jak ją rozpoznawać i jak z nią żyć. 92

Jak chronić skórę Słowo „hypoalergiczny” umieszczone na kosmetyku nie oznacza, że jest on odpowiedni dla alergików. W jego składzie mogą być substancje szkodliwe albo alergizujące – mówi Ewa Daniel, toksykolog. 96 Autor: Agnieszka Fedorczyk

Długa wojna o podbrzusze Rozwój medycyny jest widoczny i oczywisty. Opowieść o postępie w ginekologii to opowieść o heroizmie i kosztach postępu, które ponoszą reformatorzy i niewinne ofiary. Ale tak już się toczą sprawy naszego świata, że rozum nie jest w nim szczególnie ceniony. 98 Autor: Leszek Bugajski

Rihanna: grzeczna dziewczynka, kusicielka,diwa Charyzmatyczna dziewczyna z Barbadosu przez 11 lat pracowicie pięła się na muzyczny Parnas. Dziś gra z Paulem McCartneyem i to ona sprawiła, że ex-Beatles wrócił na szczyt listy przebojów. 102

Pamiętać, żeby żyć Kanadyjska gwiazda kina artystycznego Atom Egoyan odbierze nagrodę na bydgoskim festiwalu Camerimage. 106 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Wypełnić świat jakością Nie chcę, by świat wyglądał, tak jak wygląda, i staram się go naiwnie zmieniać – mówi raper Ten Typ Mes. Właśnie ukazała się jego nowa płyta „Ała.”. 108 Autor: Marcin Cichoński

Książki „House of Cards”p.n.e. Robert Harris „Trylogia Imperium Rzymskie” Albatros Jeśli ktoś lubi serial „House of Cards” z genialnym Kevinem Spaceym, to powinien sięgnąć po „Trylogię Imperium Rzymskie”. Zanim został pisarzem,... 110 Autor: Mariusz Cieślik

Muzyka, Film Jezu, jak się cieszą Coroczny dokument z tradycyjnie już najbardziej hipsterskiej trasy koncertowej w Polsce. Tym razem kuratorem i twarzą przedsięwzięcia był Organek kierujący, ze świetnym skutkiem, firmową Orkiestrą. Jego występy na... 111 Autor: Piotr Metz

