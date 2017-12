Kolej na pasażerów

Dla PKP jednym z najważniejszych osiągnięć mijającego roku był niewątpliwie najwyższy wynik w przewozach pasażerskich od 10 lat. Łącznie od stycznia do końca września 2017 r. przewiozły ponad 32 mln pasażerów, z czego prawie 12,5 mln osób wybrało podróż pociągami PKP Intercity podczas wakacji. To ponad 13-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, i to przy podobnych kosztach eksploatacyjnych.

Inwestycje

Równie istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa były prowadzone w ramach rządowego Krajowego Programu Kolejowego 2014-2020 modernizacje linii kolejowych. Ich wartość szacowana jest na ponad 60 mld zł, a długość tras poddanych modernizacji to ponad 9 tys. km. Dzięki tym inwestycjom pasażerowie mają jeździć nowocześniej, szybciej i wygodniej. Modernizowane są ważne ciągi komunikacyjne, m.in. linie Warszawa – Lublin, Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki, Warszawa – Poznań, Kraków – Katowice i Wrocław – Poznań. Dla porównania – przed modernizacją pociąg Intercity potrzebował ok. 1,5 godz. na pokonanie trasy z Warszawy Centralnej do Puław. Po modernizacji czas podróży skróci się nawet do 50 minut.

Dworce

PKP nie tylko modernizują linie kolejowe, lecz także unowocześniają istniejące dworce i budują nowe. Program Inwestycji Dworcowych do końca roku 2023 obejmie około 200 budynków. To największe tego typu przedsięwzięcie w historii polskiej kolei. Najwyższy priorytet mają dworce zlokalizowane przy zmodernizowanych, będących w trakcie przebudowy albo planowanych do modernizacji linii kolejowych, objętych Krajowym Programem Kolejowym. Część inwestycji przeprowadza się w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. To nowoczesne, modułowe budynki, w których zastosowano energooszczędne rozwiązania. Na liście obiektów przewidzianych do przebudowy znalazły się nie tylko dworce zlokalizowane w największych polskich miastach, lecz także te w mniejszych miejscowościach. Wiele z nich to obiekty zabytkowe, którym PKP zamierzają przywrócić historyczny wygląd. Należy do nich między inymi dworzec PKP w Pruszkowie położony na trasie modernizowanej podmiejskiej linii kolejowej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Piętro budynku w całości zostanie przeznaczone na potrzeby mieszkańców Pruszkowa – znajdzie się tam Książnica im. Henryka Sienkiewicza – biblioteka i czytelnia multimedialna.

Wagony

Trwa modernizacja składów kolejowych. Na jesieni 2017 r. PKP Intercity podpisało umowę z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu na modernizację 60 wagonów. Wartość kontraktu to ponad 273 mln zł brutto. Nowe wagony pojadą m.in. na trasach ze Szczecina do Olsztyna czy z Zielonej Góry do Gdyni. Będą wyposażone m.in. w klimatyzację i elektroniczny system informacji pasażerskiej. Poznańska firma ma 30 miesięcy na realizację całego zamówienia, a pierwsze wagony mają trafić do przewoźnika w czwartym kwartale 2018 r.

Pasażerowie

Polskie Koleje Państwowe notują systematyczny wzrost liczby przewiezionych pasażerów. Od stycznia do końca września 2017 roku ich pociągami podróżowało ponad 32 mln pasażerów, czyli o ponad 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. To najwyższy wynik w przewozach pasażerskich od dekady. Z tej liczby prawie 12,5 mln osób wybrało podróże pociągami PKP Intercity w trakcie wakacji. W sumie od czerwca do końca sierpnia z usług przewoźnika skorzystało 12 proc. więcej pasażerów niż w wakacje 2016 r. Na tak dobry wynik wpłynęło wiele czynników, m.in. atrakcyjne oferty biletowe i możliwość rezerwacji oraz kupna biletu za pośrednictwem strony intercity.pl i aplikacji mobilnej IC Mobile Navigator (korzysta z nich już blisko 40 proc. klientów). Poza standardowymi biletami na przejazdy pociągami za pośrednictwem strony internetowej PKP Intercity pasażerowie już teraz mogą kupić bilety miesięczne i te z oferty weekendowej oraz pobrać bezpłatne bilety dla dzieci w wieku do czterech lat. Klienci mogą też skorzystać z opcji wymiany i zwrotu biletu bez konieczności składania reklamacji. Pasażerowie docenili też nowe kierunki w ofercie przewoźnika – w sezonie letnim PKP Intercity uruchomiło blisko 100 składów sezonowych do najpopularniejszych kurortów górskich i nadmorskich. Ruszyło też dodatkowe połączenia na Ukrainę na trasie Przemyśl – Lwów – Kijów, a także skład kursujący z Chełma do Kowla i Zdołbunowa.

Bezpieczeństwo

PKP inwestują też w podnoszenie bezpieczeństwa na kolei. Przez spółkę PKP PLK zmodernizuje 182 przejazdy kolejowo-drogowe na 73 liniach kolejowych. W 2017 r. udało się też przebudować lub wybudować łącznie 112 peronów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażonych w czytelne systemy informacji. Powstają też nowe przystanki, m.in. Sucha Beskidzka Zamek na trasie Kraków – Zakopane, Gorzów Wielkopolski Wschodni czy Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze w ramach budowy łącznicy kolejowej w aglomeracji krakowskiej.

Holding

W Grupie PKP szykują się spore zmiany w strukturze funkcjonowania organizacji. Jej władze chcą wprowadzić strukturę holdingową. Utworzenie holdingu PKP umożliwi poprawę współpracy pomiędzy kolejowymi spółkami nie tylko w sytuacjach kryzysowych, lecz także przy gospodarowaniu taborem oraz zasobami ludzkimi.

Mieszkanie Plus

W 2017 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały list o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości – instytucją powołaną do tworzenia „banku ziemi” pod nieruchomości budowane w ramach programu „Mieszkanie plus”. Spółka przekazała listę 130 nieruchomości, które mogą zostać wykorzystane w programie. Umożliwi to zwiększenie puli gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, a także zaadaptowanie części istniejących budynków na cele mieszkaniowe. „Mieszkanie plus” to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wspólny Bilet

Trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce tzw. wspólnego biletu – ważnego u wszystkich przewoźników kolejowych w kraju. W 2017 r. udało się zrobić kolejny krok w tym kierunku. Od jesieni działa Pakiet Podróżnika, w ramach którego pasażerowie mogą podróżować z jednym blankietem biletowym pociągami trzech przewoźników: PKP Intercity, POLREGIO i PKP SKM w Trójmieście. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość: zainteresowani dołączeniem do inicjatywy są już kolejni przewoźnicy.

Innowacje

Oprócz porządkowania własnego podwórka kolej stawia na modernizacje i innowacje, które przez kolejne lata będę mogły być współfinansowane ze środków unijnych. Światowe trendy wskazują, że to właśnie innowacje będą w przyszłości decydowały o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dlatego PKP PLK wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły we wrześniu 2017 r. konkurs na realizację 24 projektów badawczo -rozwojowych. To pierwszy w historii Polski tak duży program badawczy prowadzony z myślą o infrastrukturze kolejowej. Grupa PKP ma też swój udział w rozwoju elektromobilności. Pracuje nad wdrożeniem na dworcach usługi car-sharing samochodów elektrycznych. PKP Informatyka stworzyły także pierwszy model urządzenia do ładowania samochodu elektrycznego, który w przyszłości ma stanąć przy polskich dworcach. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone