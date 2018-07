Najważniejsze zawody w Polsce

Organizatorzy CSIO przyzwyczaili widzów, że do Sopotu przyjeżdża się podziwiać najlepsze konie i legendarnych jeźdźców, ale w tym roku przygotowali jeszcze większą niespodziankę. Rozgrywany w czasie CSIO konkurs Pucharu Narodów został wpisany do pierwszej europejskiej dywizji, wprowadzając Sopot do elitarnego grona tylko ośmiu miast w Europie, w których taki konkurs się odbywa. Historia zawodów CSIO w Polsce sięga lat 20. XX w., kiedy to w Europie i na świecie oficerowie wojsk lądowych na przekór rozwojowi technicznemu, który doprowadził do wyparcia konia jako zwierzęcia użytkowego, coraz chętniej uprawiali jeździectwo sportowe. Dziś skoki przez przeszkody to chyba najbardziej popularna dyscyplina.

A także niezwykle widowiskowa. CSIO, jedyne zawody w danym kraju, podczas których rozgrywany jest konkurs Pucharu Narodów, zawsze były uważane za najbardziej elitarne. Zawodnicy, którzy startują w tych niezwykle trudnych konkursach, muszą pokonać parkur z przeszkodami o wysokości nawet 160 cm, co wymaga wielkich umiejętności i doświadczenia. Również od konia, ponieważ nie każdy byłby w stanie pokonać takie przeszkody. W Sopocie w tym roku publiczność mogła podziwiać zarówno najlepszych jeźdźców, jak i najlepsze konie, których wartość przelicza się na miliony euro. Nie bez powodu, bo aby wygrać Grand Prix czy Puchar Narodów, trzeba mistrzów. Tym bardziej cieszą świetne wyniki Polaków – trzecie miejsce Jarosława Skrzyczyńskiego i czwarte Wojciecha Wojciańca w Grand Prix oraz czwarte miejsce w drużynowym Pucharze Narodów. Nasi jeźdźcy „wyskakali” w sumie prawie pół miliona złotych. Pula nagród całych zawodów to ponad 2 mln zł. Do Sopotu przyjechali zawodnicy z pierwszych miejsc światowego rankingu – Henrik von Eckermann, który jest czwartym najlepszym skoczkiem na świecie, aktualny mistrz olimpijski Kevin Staut, który zajmuje miejsce siódme, czy Pieter Devos (miejsce 12.).

Nie lada gratką dla publiczności była możliwość spotkania na żywo i otrzymania autografów od młodego, doskonałego polskiego jeźdźca Adama Grzegorzewskiego czy Jessiki Springsteen, która jest nie tylko utalentowaną amazonką, lecz także córką słynnego muzyka, Bruce’a. Konkurs o nagrodę Poczty Polskiej pod patronatem tygodnika „Wprost”, w którym wysokość przeszkód wynosiła 150 cm, wygrał Jarosław Skrzyczyński na ogierze Jerico. Drugie miejsce zajął Devin Ryan z USA na koniu Cooper, a trzecie Mściwoj Kiecoń na klaczy Digisport Satisfaction. Sopockie zawody to nie tylko sport, lecz także doskonała okazja do rodzinnego piknikowania na świeżym powietrzu. Na widzów, którzy odwiedzili LOTTO CSIO 5* Sopot, czekało wiele dodatkowych atrakcji. W niedzielę można było obejrzeć pokaz tańca koni w wykonaniu słynnego Gonzalez Horse Show, zaś w sobotę Hipodrom odwiedziła Chorągiew Husarska z Gniewu. Wspaniała pogoda zachęcała do spędzania czasu w strefie relaksu, w której odpoczywali dorośli (dzieci miały własną strefę, pełną atrakcji). Całości dopełniły targi, na których coś dla siebie mogli znaleźć nie tylko ci, którzy uprawiają jeździectwo.

Alicja Kocik