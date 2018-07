Mapa polskiego bogactwa

I tak w rankingu zostało ujętych 12 województw. Nie ma podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego czy opolskiego, bo w tych regionach Polski działalności nie prowadzi żaden z bohaterów listy 100. Z tego zestawienia wypadł też Piotr Szulczewski, współtwórca aplikacji zakupowej Wish. Chociaż ma polskie korzenie, to biznes prowadzi głównie w USA. W Mazowieckiem wygrał Zygmunt Solorz, drugi najbogatszy Polak. W Małopolsce dominuje Ryszard Florek, właściciel nowosądeckiego Fakro. W Śląskiem – Zbigniew Juroszek, kontrolujący gigantycznego dewelopera Atal. A kto jest najbogatszy w innych regionach Polski?

Mazowieckie

Prudential

Likusowie wyspecjalizowali się w renowacji zabytkowych obiektów, którym przywracają dawny blask i wykorzystują komercyjnie. Tak było z wnętrzami hotelu Copernicus, w którym zachowano XV-wieczne freski. Podobnie stało się w innych obiektach, gdzie odrestaurowano renesansowe stropy czy XIX-wieczne detale architektoniczne. Wkrótce do tego grona dołączy Hotel Warszawa, mieszczący się w historycznym budynku Prudential.

Maszt Wolności

Ten 60-metrowy pomnik upamiętniający powstanie warszawskie i Polskę Walczącą stoi w zachodniej części ronda Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie. To najwyższy maszt flagowy w Polsce z powiewającą flagą o największej powierzchni w kraju. Mało kto wie, że fundatorem tej konstrukcji był m.in. Bogdan Kaczmarek, potentat rynku meblowego i jedna z najbardziej tajemniczych osób na liście 100 najbogatszych tygodnika „Wprost”.

Od gier do medytacji

Michał Kiciński to człowiek, który stworzył pierwszego „Wiedźmina” i do dziś drugi największy udziałowiec w producencie gier CD Projekt. Ale z grami nie chce mieć już nic wspólnego. Od biznesu woli medytację i zdrową dietę. W Urlach, małej wiosce 100 km od Warszawy, otworzył ośrodek rozwojowy „Oddechowo”. Prowadzi tam zajęcia z jogi, rozwoju osobistego, medytacji i oddychania. Domki, jurta i stołówka są zbudowane z samych naturalnych materiałów, głównie drewna. Na stołówce jest klimatyzacja grawitacyjna, dzięki czemu można swobodnie oddychać podczas ćwiczeń i doskonale się wysypiać po zajęciach.

Łódzkie

Suplement w każdym domu

Nie ma takiej rodziny w Polsce, która nie miałaby w domu jakiegoś specyfiku od Jacka, Wojciecha i Tomasza Furmanów. Ich pabianicki Aflofarm to największy producent suplementów diety w Polsce. Praktycznie na wszystko: skórę, oczy, wątrobę, apetyt, potencję. Ojciec trzech synów i założyciel firmy Andrzej Furman przyznał, że niektóre z reklam swoich suplementów diety układa sam. Tak było ze słowami do piosenki o Vita-minerze, które opracował osobiście. Zestawił je później z piosenką zespołu Czerwone Gitary, a w innym wydaniu z utworem „Hej, sokoły!”.

Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice

Do Zbigniewa Komorowskiego, oprócz jogurtowej Bakomy i spółek produkujących olej rzepakowy, mąkę czy biokomponenty do paliw, należy też Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice. To potężny kompleks z 400 ha lustra wody i 80 ha gruntów rolnych i pastwisk. Hoduje tam karasie, szczupaki, sandacze, liny, sumy, no i oczywiście karpie, które w grudniu trafiają na wigilijne stoły Polaków.

Warmińsko-Mazurskie

Bułka z masłem

Jarosław Pawluk dorobił się tytułu króla logistyki, bo założona przez niego w latach 90. firma spedycyjna CTL Logistics trafiła do grona pięciu największych prywatnych przewoźników w Europie. Ale mało kto wie, że biznesmen ma też inne interesy. Na przykład na Warmii i Mazurach sieć 30 sklepów Bułka z masłem, które oferują pieczywo.

Podkarpackie

Wypełnić stadiony

Do braci Adama i Jerzego Krzanowskich należy Grupa Nowy Styl, największy producent mebli dla biur i miejsc użyteczności publicznej. To na ich krzesełkach siedzą polscy kibice podczas meczów na największych stadionach i halach sportowych w kraju. Teraz ich krzesła wypełnią również stadiony w Katarze, który będzie gospodarzem mistrzostw świata w piłce nożnej w 2022 r.

Świętokrzyskie

Ford Fiesta S2000

Michał Sołowow, oprócz tego, że jest najbogatszym człowiekiem w Polsce, jest też uznanym kierowcą rajdowym. Trzykrotnie sięgał po wicemistrzostwo Europy i dwukrotnie po wicemistrzostwo Polski. Jest mistrzem Polski w klasie S2000, w której jeździł fordem fiestą, peugeotem 207 i fiatem grande punto. Startował też w mistrzostwach świata autem klasy WRC. Tym sportem pasjonował się jeszcze jako nastolatek, pożyczając do rajdów malucha swojej matki.

Dobra prasa

Mówią o nim: miliarder z dobrą prasą, bo bez udziałów Krzysztofa Klickiego polska prasa nie miałaby racji bytu. Należący do niego Kolporter to największy w kraju dystrybutor prasy. Zarządza siecią 900 salonów i saloników prasowych. Klicki zaczynał od rozwożenia pierwszych gazet do kilkunastu sklepów Społem pomarańczowym oplem swojego ojca. Biznes szedł jak po grudzie, bo trudno było namówić Polaków do kupna gazety razem z torebką cukru czy kawałkiem kiełbasy. Klicki szedł jednak za ciosem i już pięć lat po rejestracji firmy miał pierwszy milion na koncie.

Lubelskie

Herbapol

Jerzy Starak jest kojarzony głównie z Polpharmą, największym producentem leków w Polsce. Ale należy do niego też Herbapol Lublin, znany producent herbat, syropów i dżemów.

Kujawsko‑Pomorskie

Miliony w zakrętkach

Co zrobić, żeby być bogatym. Może kogoś zainspiruje historia Krzysztofa Grządziela. Pomysł na biznes przyszedł mu do głowy na imprezie imieninowej u brata. Tam dowiedział się, że lokalne polmosy kupią każdą ilość metalowych zakrętek do wódki, bo producenci nie nadążają z produkcją. Nie miał szans na kredyt, więc razem z bratem wzięli od holenderskiej firmy w leasing pierwsze maszyny. Nakrętkowy biznes szedł tak dobrze, że jego DGS stał się jednym z największych producentów zakrętek w Europie.

Pomorskie

Bryza Resort & SPA

Luksusowy hotel Bryza w Juracie należy do Zbigniewa Niemczyckiego. To on budował pierwsze biurowce na warszawskim Mokotowie. Dzisiaj jest potentatem w produkcji kapsułek żelowych dla największych koncernów farmaceutycznych. Przed mundialem w Rosji w Bryzie odbyło się zgrupowanie regeneracyjne naszej piłkarskiej kadry. Po podróży poślubnej w Peru w hotelu zatrzymał się też syn Zbigniewa Niemczyckiego, Michał, który w 2013 r. poślubił aktorkę i piosenkarkę Annę Czartoryską.

Okna na Europę

Leszek Gierszewski do 1983 r. był kapitanem Wojska Polskiego. Jednak w połowie lat 80. pożegnał się z wojskiem i postawił na biznes. Z wojskowego w mundurze stał się kierowcą na etacie. Maluchem przemierzał co tydzień trasę z rodzinnego Słupska na południe Polski: Kraków, Katowice, Gliwice. 600 km w jedną stronę. Dlaczego tam? Bo tam były huty, tam był przemysł i popyt na druty, którymi w latach 80. handlował Gierszewski. Potem były siatki ogrodzeniowe, klatki dla lisów, gwoździe. W końcu pojawił się pomysł, żeby robić okna. I to był strzał w dziesiątkę. Od pierwszego okna wyprodukowanego w 1994 r. do 7 tys. okien, bo tyle codziennie produkuje założona przez Leszka Gierszewskiego firma Drutex. Obecnie to największa fabryka okien w Europie. Polska firma jest obecna także na rynkach amerykańskim, australijskim, meksykańskim, a nawet na Bliskim Wschodzie. Pracuje w niej ponad 3 tys. osób.

Jazz i pielęgnacja

Zenon Ziaja co miesiąc produkuje 7 mln sztuk kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, jamy ustnej. W ofercie ma ponad tysiąc różnych produktów. Do Ziai należy gdański gigant kosmetyczny z nazwiskiem biznesmena w nazwie. Ale przedsiębiorca mówi, że pieniądze go nie fascynują. Kocha tenis i jazz. Rodzice wysłali go do szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na skrzypcach. Ale od skrzypiec wolał klarnet, bo uwielbiał jazz. Na studiach grał nawet w studenckim zespole jazzowym. Ziaja mówi: W muzyce nie może być fałszowania, w biznesie też.

Wielkopolskie

Drewno i dżins

Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie to najbardziej tajemniczy bohaterowie naszej listy. Fortunę zbili na produkcji mebli dla szwedzkiej Ikei. Ale prowadząteż całkiem inny biznes. Należy do nich popularna marka odzieżowa Big Star z Kalisza.

Pan Dino

Mało kto wie, jak wygląda, nikt nigdy nie przeprowadził z nim wywiadu. Tomasz Biernacki dorobił się miliardów na rozwoju sieci marketów Dino. Firma ma siedzibę w Krotoszynie i ponoć w tych okolicach mieszka sam Biernacki. W zeszłym roku portal Money.pl przypomniał sprawę wypadku w Krotoszynie, który miał miejsce w 2008 r. Rozpędzone ferrari F430 wbiło się w bramę prywatnej posesji i zatrzymało się na drzewie. Według świadków kierowcą miał być Tomasz Biernacki.

Bizancjum pod Piłą

Dom Henryka Stokłosy pod Piłą ma powierzchnię 1,5 tys. mkw. Rodzinne portrety na ścianach. Kolekcja 30 luksusowych zegarków. Każdy wart minimum 10 tys. zł. Sześć motocykli, w tym legendarny harley-davidson z limitowanej serii na 100-lecie marki. W piwnicy domu sala bilardowa i minibar. Na parterze salon wielkości sali gimnastycznej. Palmy, skórzane meble, perskie dywany, marmurowy kominek,b którego strzegą kamienne posągi psów. Nad tym wszystkim wielki kryształowy żyrandol, który rozmiarami pasowałby do bizantyjskiego pałacu. Inny żyrandol wisiał przed pawilonem myśliwskim Henryka Stokłosy. Zbudowany z poroży. Waży 30 kg. Obok domu prywatny hangar z czterema helikopterami i dziewięcioma samolotami.

Dolnośląskie

Pałac w Chróstniku

Na dachu łupkowa dachówka sprowadzana z Niemiec, w ogrodzie 40-letni tulipanowiec z Holandii, a w dawnej oficynie z XVIII w. – basen z podgrzewaną wodą. Barokowy pałac w Chróstniku należy do Dariusza Miłka, twórcy obuwniczego giganta CCC. Biznesmen kupił zrujnowany kompleks w 2009 r. i od tamtej pory pieczołowicie go rekonstruuje. Przed bramą czeka zaparkowana prywatna dorożka, a w promieniu kilkuset metrów nie ma żadnego sąsiada. Posiadłości sąsiadujące z pałacem zostały po prostu wykupione, żeby nie szpeciły krajobrazu.

Sky Tower

Wrocławski wieżowiec Sky Tower był przez lata symbolem potęgi Leszka Czarneckiego, właściciela Getin i Idea Banku. Jednak przez kłopoty finansowe z bankami Czarnecki musiał sprzedać spółkę LC Corp, która zarządzała budynkiem, żeby dokapitalizować bankowe spółki. Wraz z anteną Sky Tower mierzy 215 m. Na 48. piętrze znajduje się apartament o powierzchni 227 mkw. To trzeci najwyżej położony apartament w Europie. Na takie mieszkanie trzeba wyłożyć ponad 11 mln zł. Przed wejściem do apartamentowca stoi ważąca prawie półtorej tony rzeźba Salvadora Dalego „Profil czasu”. Rzeźbę kupił i ustawił przed wejściem Leszek Czarnecki. Szacowano, że dzieło mogło kosztować prawie półtora miliona dolarów.

Triatlon i windykacja

Piotr Krupa milionów dorobił się na długach Polaków. Krupa jest właścicielem spółki Kruk, jednego z największych windykatorów w kraju. Oprócz tego to jeden z najbardziej ekstremalnych biznesmenów w Polsce. Startuje w triatlonach, bierze udział w maratonach i wspina się na najwyższe szczyty. Atakował Elbrus i Mont Blanc. Zdobył Górę Kościuszki w Australii, ale, jak mówi, było to wyzwanie pokroju drogi do Morskiego Oka. Pomyśleć, że jeszcze parę lat temu Krupa w ogóle nie uprawiał sportu i ważył 120 kg.

Małopolskie

„Siedem dolin”

Ryszard Florek od kilkunastu lat stara się wybudować w Beskidzie Sądeckim nowoczesny kompleks narciarski Siedem Dolin. Po latach boksowania się z urzędnikami o decyzje środowiskowe nareszcie coś się ruszyło. Florek udostępnił już dwukilometrową ślizgostradę do zjazdu na sankach oraz półkilometrową trasę do jeżdżenia na skki trikke, pojeździe z trzema krótkimi nartkami, na którym można jeździć po śniegu bez butów, wiązań i profesjonalnego osprzętu narciarskiego.

Monopoly Wadowice

Koncern spożywczy Maspex od soków Tymbark, makaronów Lubella czy ketchupu Kotlin wydał wadowicką wersję popularnej gry planszowej Monopoly. Na polach do gry znalazły się zabytki i miejsca kojarzone z Wadowicami. Są tam: plac Jana Pawła II, Muzeum Miejskie, wadowickie kościoły i klasztory, słynna na cały świat kremówka, no i oczywiście siedziba firmy Maspex.

Komory normobaryczne

Kazimierz Pazgan, drobiowy potentat z Nowego Sącza, chce uruchomić produkcję komór normobarycznych. Biznesmen przeżył pięć zawałów serca i udar mózgu. Pierwszą komorę kupił i zainstalował w swoim domu w Kamionce Wielkiej w pow. nowosądeckim. Dzięki niej wrócił do zdrowia. Ryszard Florek z Fakro, drugiego największego producenta okien dachowych na świecie, też skorzystał z komory normobarycznej Pazgana.

W końcu w Nowym Sączu panowie prowadzą biznes praktycznie po sąsiedzku. – Byłem tam parę razy. Fajna sprawa. Widać, że Kazikowi to pomogło, bo miał kłopoty z mową, a teraz już płynnie mówi – opowiada Florek.

Śląskie

Biznes z żelaza

Najmłodszy polski miliarder, Tomasz Domogała, miał zaledwie 25 lat, kiedy przejął rodzinne biznesy od ojca Jacka. To biznesmen ciężkiego kalibru. W skład jego firmy inwestycyjnej TDJ wchodzą producent maszyn górniczych Famur, hutniczy Zamet i produkująca odlewy żeliwne Polska Grupa Odlewnicza. W każdej z tych spółek 33-letni Domogała jest większościowym udziałowcem.

Pasja do golfa

Arkadiusz Muś, właściciel gigantycznego producenta szyb, firmy Press Glass z siedzibą w Nowej Wsi niedaleko Częstochowy. Muś aktywnie wspiera też Fundację Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza. Biznesmen jest znany ze swojej pasji do golfa. Pod Częstochową wybudował sobie własne 18-dołkowe pole. Rosa Private Golf Club w Konopiskach k. Częstochowy plasuje się w czołówce pól europejskich. Do dyspozycji graczy są hotel, restauracja i lądowisko dla helikopterów.

Tir ze śmietanką

Teresa Mokrysz pochodzi z Istebnej. Wychowała się w góralskim domu z tradycyjnymi wartościami. Na pomysł kawowego biznesu wpadła przypadkiem. W samolocie do Londynu przedstawicielka holenderskiej firmy wytwarzającej śmietankę w proszku do kawy zaproponowała jej sprzedaż tego produktu w Polsce. To był 1987 r. Pierwszego tira śmietanki sprowadziła za pożyczone od męża dolary. Biznes szedł tak dobrze, że Mokrysz odwiedzili dyrektorzy z holenderskiej firmy. Przywieźli ze sobą inny produkt – słynne cappuccino w proszku, które dzisiaj każdy w Polsce zna pod nazwą Mokate Cappuccino. Pod koniec lat 90. Mokrysz codziennie sprowadzała tira zabielaczy z Holandii. Uznała wtedy, że nie potrzebuje już holenderskich partnerów. Z importera stała się producentem. Dziś grupa Mokate to osiem firm wytwarzających kawy, herbaty i półprodukty spożywcze. Eksportuje je do ponad 60 krajów na wszystkich kontynentach.