Targi Kielce: świetny początek sezonu

Jak wygląda rynek targowy?

Z raportu Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI, opublikowanego w 2018 r., wynika, że rynek powierzchni wystawienniczej najszybciej rozwija się w Azji i Afryce. Pod tym względem Polska zajmuje 11. miejsce w Europie i 16. na świecie. Jednak w ciągu ostatnich sześciu lat to nasz kraj odnotował największy wzrost podaży powierzchni wystawienniczej – wyniósł on 75 proc. Targi Kielce pod względem wynajętej powierzchni i liczby wystawców wyprzedziły znane ośrodki wystawiennicze, m.in. na Węgrzech Hungexpo, na Ukrainie Kyiv International Contract Fair czy w Czechach BVV Trade Fairs Brno.

Sezon rozpoczął się dla Targów Kielce bardzo dobrze.

Tak, w przypadku wszystkich naszych targów odnotowaliśmy wzrost liczby zwiedzających. Podczas lutowych targów branży dziecięcej Kids’ Time zwiększyła się nie tylko liczba gości i wystawców, ale także wynajęta powierzchnia. Nie tylko te targi rosną w siłę. Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX, Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH oraz cykl 11 imprez organizowanych pod wspólnym hasłem „Przemysłowa Wiosna” w Targach Kielce – wszystkie te wystawy odnotowały 20-procentowy wzrost liczby zwiedzających w porównaniu z 2018 r. Mamy się także czym pochwalić, jeżeli chodzi o targi rolnicze AGROTECH – padł potrójny rekord – jeśli chodzi o liczbę zwiedzających, wystawców oraz powierzchnię wystawienniczą.

Które z wydarzeń w Targach Kielce zasługują na szczególną uwagę?

Rocznie organizujemy aż 75 imprez targowych oraz 700 różnych konferencji i spotkań. Niektóre, jak rolniczy AGROTECH, są organizowane aż w 11 halach. Inne są nieco mniejsze, ale bardzo specjalistyczne i skierowane do wąskiej grupy odbiorców. Jednak każde wydarzenie jest ważne dla swojej branży. Na wyróżnienie zasługuje Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, dziś trzecie targi obronne w Europie, zaraz po targach w Paryżu i Londynie.

Niedługo odbędą się Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA i wystawa przetwórstwa tworzyw sztucznych PLASTPOL, która od wielu lat jest wizytówką Targów Kielce nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Ponad 50 proc. wystawców targów PLASTPOL to firmy zagraniczne.

Czy targi AUTOSTRADA także odnotują wzrost?

AUTOSTRADA-POLSKA wraz z towarzyszącymi targami poświęconymi pojazdom specjalistycznym – ROTRA, technologiom infrastruktury drogowej – TRAFFIC-EXPO – TIL odbędzie się w połowie maja. Budowa dróg w Polsce utrzymuje dobrą dynamikę. Na kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic planowane są przetargi szacowane przez GDDKiA na mniej więcej 20 mld zł. To dobre prognozy dla targów AUTOSTRADA. Poza tym jako jedyni możemy się pochwalić wsparciem wszystkich najważniejszych instytucji z branży, zapewniających zaplecze merytoryczne.

Co daje udział w targach AUTOSTRADA?

To przede wszystkim możliwość dialogu. Od początku istnienia kieleckie targi budownictwa drogowego są miejscem spotkań wykonawców ze zleceniodawcami. Wiem, że jest duża potrzeba merytorycznej rozmowy pomiędzy firmami wykonawczymi a GDDKiA. To może przynieść rozwiązania dla istniejących trudności. Konferencje, debaty, fora – to one są najmocniejszym punktem targów AUTOSTRADA i warto dla nich przyjechać do Kielc. W tym roku wśród 11 specjalistycznych spotkań jest m.in. konferencja wspierająca realizację ważnego programu rządowego „Mosty dla regionów”.

Jakie wydarzenia w kalendarzu Targów Kielce jeszcze przed nami w sezonie 2019?

Dużo wystaw, nie jesteśmy jeszcze nawet na półmetku naszego kalendarza. W tym roku w czerwcu odbędzie się ósma edycja targów pogrzebowych NECROEXPO, które organizowane są w cyklu dwuletnim. Z największych targów czekają nas jeszcze targi sakralne, pożarnicze, lotnicze, rowerowe i oczywiście nasza flagowa wystawa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

TARGI AUTOSTRADA-POLSKA ZOSTAŁY OBJĘTE PATRONATEM MEDIALNYM „WPROST”