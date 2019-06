Dzieła sztuki na dwóch kołach

Almot to producent części silnikowych, który zajmuje się motocyklami od ponad 35 lat, a kilka lat temu z sukcesem wskrzesił do życia rodzimą markę Junak. Bogata w to doświadczenie firma rozszerzyła swoje portfolio o dystrybucję brytyjskich motocykli Triumph. Sprzedaż tych wyjątkowych maszyn przez ostatnie trzy lata wzrosła w Polsce trzykrotnie.

Kluczem do sukcesu okazało się zaangażowanie, determinacja oraz zrozumienie oczekiwań klientów marki Triumph. Podstawą strategii było otwarcie czterech salonów premium w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Katowicach. Rezultaty osiąganie w Polsce zaowocowały rozszerzeniem wyłączności firmy Almot na dystrybucję motocykli Triumph o Łotwę oraz Estonię. Brytyjskie motocykle cieszą się coraz większym wzięciem w naszym regionie Europy także ze względu na bogate portfolio modeli. Triumph oferuje nie tylko klasyczne motocykle, takie jak choćby te z rodziny Bonneville, ale także maszyny z turystycznego segmentu ADV czy sport. Brytyjska fabryka odpowiada również za produkcję silników do motocykli zawodników MotoGP, skąd po latach wyparto japońskich inżynierów. Tom Cruise, Brad Pitt, David Beckham, Clint Eastwood, George Clooney – to tylko niektórzy fani tej legendarnej marki na świecie. W przeszłości motocyklami Triumph jeździli Steve McQueen i Elvis. Triumph sporo uwagi poświęca segmentowi Factory Custom.

To motocykle produkowane w krótkich, limitowanych seriach, będące wręcz dziełami sztuki inżynieryjnej. W ramach limitowanych serii TFC powstał również koncepcyjny Triumph Rocket 3 o pojemności 2,5 l i mocy 170 koni. Liczba maszyn? Tylko 750. Triumph to pasja połączona z wyjątkowym designem i osiągami. W naszym kraju nie brakuje ludzi, którzy są w stanie docenić ten motocyklowy kunszt. Dodatkowe informacje oraz listę dealerów znajdziesz na www.triumphpolska.pl lub pod numerem telefonu: 538 222 888.

Konrad Lichoń