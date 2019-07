Ranking najbogatszych rodzin. Nowi członkowie familii Solorzów

„Nadszedł czas kolejnych, zaplanowanych na wiele lat, wyzwań dla Grupy. Dlatego razem z Tobiasem będziemy wspólnie nadzorować realizację długofalowej strategii z poziomu właścicielskiego. Zarządzanie spółkami Grupy powierzymy sprawdzonym menedżerom” – tłumaczył w styczniu decyzję o rezygnacji syna ze stanowiska prezesa Cyfrowego Polsatu Zygmunt Solorz.

W oficjalnym komunikacie nie podano jednak o jakie wyzwanie chodzi. Dzisiaj już wiadomo, że powód rezygnacji Tobiasa Solorza mógł być prozaiczny. Urodziło mu się bowiem pierwsze dziecko. 39-letni Tobias jest synem z pierwszego małżeństwa Zygmunta Solorza z Iloną Solorz, emigrantką ze Śląska i obywatelką RFN. To po niej przyjął swoje obecne nazwisko. Para rozstała się w 1991 roku. Tobias jest ich jedynym dzieckiem. Syn drugiego najbogatszego Polaka ukończył zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Warszawskim. Został namaszczony przez ojca do roli prezesa Cyfrowego Polsatu w 2014 roku. Później został szefem całej grupy Polsat. Solorz junior miał poukładać biznesowe puzzle ojca w jedną całość. Oprócz usług telekomunikacyjnych z należącej do ojca sieci Plus i telewizyjnych z Polsatu miał też sprzedawać prąd z ojcowskiej elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, a także oferować usługi finansowe z jego Plus Banku (dawniej Invest Bank).

„Mogę ze spokojem przekazać zarządzanie firmą nowemu prezesowi. Oczywiście cieszę się i jestem szczęśliwy, że mój syn obejmuje tę funkcję. Podczas naszej wspólnej pracy w zarządzie Tobias wiele się nauczył i zdobył niezbędne doświadczenie, które niewątpliwie będzie teraz procentowało. Stał się wysokiej klasy menedżerem” – komentował wówczas swoją decyzję Zygmunt Solorz.

Tobias, jeszcze jako 24-latek był związany z Aleksandrą Fajęcką, prezenterką Polsatu, z którą znał się od dzieciństwa. Związek nie trwał jednak zbyt długo i kiedy Tobias został oficjalnie mianowany przez ojca na swojego następcę, to spotykał się już z Moniką Suchocką. Młodsza od niego o 13 lat partnerka to była Miss Polski Nastolatek z 2009 roku. Niedawno parze urodziła się córka, a Zygmunt Solorz został dziadkiem. Ale w tym roku Solorzowi szczęście dopisało podwójnie.

Z drugiego małżeństwa z Małgorzatą Żak Solorz ma dwoje dzieci: Piotra i Aleksandrę. 27-letni Piotr też angażuje się w biznesy ojca i zasiada w radach nadzorczych kilku jego kluczowych spółek, m.in. Cyfrowego Polsatu i telekomu Plus. O córce Aleksandrze niestety wiadomo niewiele, ale to ona urodziła też niedawno dziecko. Zygmunt Solorz ma więc obecnie dwie wnuczki. Obie nie mają jeszcze roku. Rodzice nie chcą na razie zdradzać imion dzieci.

W tegorocznym rankingu najbogatszych rodzin Solorzowie z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł zajmują drugie miejsce.