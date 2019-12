Numer z mroku

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc niedługo politycy zaczną mówić ludzkim głosem. Będą fotografować się przy choince i składać nam życzenia, może podzielą się opłatkiem. Nie dajmy się im jednak zwieść – to wszystko ściema. Ten numer tygodnika „Wprost” nie pozwoli Państwu o tym zapomnieć. Brutalna gra polityczna, jaka toczy się między PiS a szefem NIK, to wszystkie patologie polskiej polityki na jednym obrazku. Pokazuje go JOANNA MIZIOŁEK (s. 34).

Najpierw na wysokie stanowisko powołuje się człowieka, na którego ma się haki po to, by – jak mawiają politycy – „było na niego trzymanie”. Potem się z nim robi deal, następnie skompromitowanemu politykowi gwarantuje się bezkarność, a na sam koniec szantażuje, używając do tego członków najbliższej rodziny. Nie mniej obrzydliwe są dzieje dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, do której wraca najlepszy specjalista od jej piętnowania, JAN ŚPIEWAK (s. 38). Robi to w kontekście sporów o sądy, które latami patronowały nadużyciom w tej dziedzinie, a teraz próbują zakazać Śpiewakowi o tym mówić i pisać. Dramat polega na tym, że we współczesnej Polsce trzeba być albo za, albo przeciw. Kto krytykuje sądy, staje się „wstrętnym pisiorem”.

Kto ich broni, wpisywany jest w obóz obrońców reprywatyzacyjnej mafii. Tymczasem, jak pisze nasz publicysta, reforma sądów w wykonaniu PiS polega na zastąpieniu starej kasty nową. Nie zmienia to tego, że sądy wymagają przebudowy. Z kolei EWA ORNACKA opisuje historię pierwszego w Polsce seryjnego mordercy, który zabijał kobiety dla pieniędzy (s. 22). Na razie „Krwawy Tulipan” oskarżony jest o trzy zabójstwa, ale ofiar mogło być nawet dwa razy więcej. Jak mówi psychiatra sądowy DR JERZY POBOCHA, specjalista od seryjnych morderców, tzw. oszukańcza miłość, która była motywem zbrodni Mariusza G., jest często lekceważona przez nasz wymiar sprawiedliwości. Tymczasem w innych krajach jest na nią specjalny paragraf. Pytanie, czy gdyby nasze organy ścigania działały szybciej, ofiar nie byłoby mniej. Żeby w ten mrok wpuścić trochę przedświątecznego światła, publikujemy rozmowę PIOTRA ŻYŁKI z prymasem Polski ABP. WOJCIECHEM POLAKIEM (s. 49). Hierarcha, który od dawna pokazuje nam lepszą twarz polskiego Kościoła, zaprasza młodych na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taizé, które wkrótce odbędzie się we Wrocławiu. Przy okazji mówi o szacunku dla uchodźców oraz osób innych wyznań i światopoglądów językiem, jakiego bardzo ostatnio u nas w kraju brakuje. Obiecuję Państwu, że w kolejnym, świątecznym numerze „Wprost” będzie takich jasnych akcentów zdecydowanie więcej!