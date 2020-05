Działaczka fundacji udaremniła dokonanie aborcji. Jest obiektem hejtu

Kacper Aleksander Czechowicz: Baba wj…ła się w decyzję kobiecie, która nie chciała dziecka. J…ć ją nożem.

Kacper jest studentem historii Uniwersytetu Warszawskiego i działaczem Nowoczesnej, z której listy kandydował nawet na radnego w 2018 r. „Baba” to Zuzanna Wiewiórka, działaczka Fundacji „Pro – prawo do życia”, która udaremniła nieletniej dziewczynie dokonanie aborcji skarżąc na nią do jej nieświadomych niczego rodziców.

Rodzice dziewczyny zmusili ją do donoszenia ciąży, a środowiska pro-choice są teraz w żałobie po niedoszłej aborcji dziewczyny, o której sytuacji nie mają pojęcia, tak jak pewnie nie miała pojęcia Wiewiórka. Ale ona przynajmniej uratowała jedno życie i kto wie – może jej matka tego dziecka kiedyś za to podziękuje.

Tymczasem sama Zuzanna Wiewiórka stała się obiektem niewyobrażalnego hejtu, Kacper Czechowicz jest tylko jednym z licznych przykładów gróźb jakie skierowano pod jej adresem. Gróźb, którymi prokuratura powinna się zająć dużo intensywniej niż głupim hejt-rapem Korwina bo jego nikt nie bierze na poważnie, a tu różnie być może.

A Wiewiórka nie ułatwia i jeśli zagrożenia w sieci traktujemy poważnie, niektóre z jej internetowych wypowiedzi trzeba by również uznać za jeśli nie podżeganie, to przynajmniej pochwalanie czynów o charakterze terrorystycznym. Oczywiście w obronie życia.

Zuzanna Wiewiórka: Można zabić w obronie, a jeśli aborter ma na co dzień umówionych X zabiegów, to zabicie go jest powstrzymaniem go od zabijania niewinnych. Tyle, że to temat zdecydowanie dla mądrzejszych ode mnie.

Wiewiórka i Czechowicz to dwa ekstrema bliższe siebie niż chcieliby to dostrzec. Chciałabym wierzyć, że to tylko internetowe napinki i żadne z nich nikogo by nie skrzywdziło, ale sam fakt, że w ogóle można coś takiego napisać pod nazwiskiem i poczuć się w tym bohaterem naprawdę mnie przeraża.