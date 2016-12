Dlaczego Marszałek Sejmu popełnia błąd

Nie neguję potrzeby porządkowania kontaktów dziennikarzy z politykami w Parlamencie, jednak nowe regulacje idą znacznie dalej. Cała sprawa ma również głębszy wymiar. Napięcia polityczne i społeczne, jakie przeżywamy w Polsce, w Europie i na świecie wynikają między innymi z faktu, że elity polityczne oderwały się od ludzi. Żyją swoim życiem, nie dostrzegają zmian wokół siebie, nowych zjawisk, potrzeb wyborców. Jest jeszcze gorzej – politycy kreują problemy, które bez nich by nie istniały albo nie prowadziłyby aż do tak ostrych napięć. Utrudnienie dziennikarzom przekazywania informacji jest kolejnym przejawem odcinania się od ludzi.

Polityka wymaga zmian, partie polityczne w obecnym modelu funkcjonowania są przeżytkiem. Pisałem o tym we „Wprost” i na wprost.pl.

Słowa krytyki kieruję z jednej strony do polityków wszystkich opcji, z drugiej – nie pod adresem każdego. Takie uogólnienie byłoby niesprawiedliwe. Niemniej jednak całościowy obraz jest, jaki jest. Wypracowanie modelu polityki, który ochroni autorytet państwa tam gdzie to niezbędne, ale sprawi jednocześnie, że politycy będą blisko ludzi, dopiero przed nami. Pytanie ile jeszcze napięć i konfliktów wybuchnie, zanim do tego dojdziemy.