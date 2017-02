Paweł Kukiz, Andrzej Zarajczyk i Paweł Jabłoński – laureaci Nagród Kisiela 2016

Paweł Kukiz został wyróżniony w kategorii polityk za „rozbetonowanie” sceny politycznej – jego 35-osobowy klub parlamentarny stał się znaczącą siłą polityczną w zdominowanym przez Prawo i Sprawiedliwość Sejmie. Sam laureat, gdy dziękował, powołał się na jeden z aforyzmów Stefana Kisielewskiego i podkreślił, że nadal ma marzenia i zamierza walczyć o swoje postulaty do skutku.

Wyróżniony w kategorii przedsiębiorca Andrzej Zarajczyk otrzymał nagrodę za skuteczne „wskrzeszenie” marki URSUS – gdy przejmował za symboliczną złotówkę zakłady, produkowały one... 3 traktory. Dziś jest to kilkanaście rodzajów maszyn przeznaczonych m.in. na eksport do Afryki.

Wicenaczelny „Rzeczpospolitej” Paweł Jabłoński, nagrodzony w kategorii publicysta, w podziękowaniu przyznał, że z dumą odebrał określenie „ten liberał”, które pod jego adresem padło ze strony obecnego na sali prof. Ryszarda Bugaja. Dziennikarz od 1993 roku jest związany z dziennikiem „Rzeczpospolita”. Pracę zaczynał, gdy redakcją kierował Dariusz Fikus.

Gala Nagród Kisiela na trwałe już wpisała się w kalendarz wyjątkowych spotkań wybitnych przedstawicieli polskiej publicystyki, polityki i biznesu. Jej charakter tworzą goście, w tym laureaci Nagrody i Kapituła Kisiela, w której zasiadają laureaci z lat poprzednich, ludzie o niezwykłych życiorysach i wyjątkowych osiągnięciach. Ich spotkaniu tradycyjnie towarzyszy dyskretna i wysmakowana oprawa artystyczna.

Tegoroczną galę Nagród Kisiela poprowadził Jacek Pochłopień, redaktor naczelny tygodnika „Wprost”, który był też gospodarzem debaty oksfordzkiej pt.: „Od samego mieszania herbata nie staje się słodsza. Czy nie za dużo państwa w państwie?”. Wzięli w niej udział: prof. Ryszard Bugaj, Paweł Kowal, Rafał Ziemkiewicz, Jan Wróbel, Michał M. Lisiecki oraz Paweł Lisicki.

Wieczór muzycznie uświetniła Ania Karwan, odkrycie 7. sezonu programu The Voice of Poland.

Relację z Gali Nagród Kisiela 2016 pokaże Telewizja Polska w piątek, 10 lutego, o godz. 22:40 na antenie Dwójki.