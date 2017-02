Alarmujące dane. Co trzecia kobieta uprawiała seks, mimo braku ochoty

Seks odgrywa istotną rolę w życiu 40 proc. badanych. Większą wagę do tej sfery życia przywiązują mężczyźni niż kobiety (48 proc. do 34 proc.). Największe znaczenie życie seksualne ma dla osób z grupy wiekowej 18-29 lat - 49 proc. Wraz z wiekiem zainteresowanie seksem spada. Ponadto, w porównaniu z danymi sprzed sześciu lat do 15 minut spadła długość gry wstępnej, natomiast wydłużył się sam czas stosunku – do 14,3 minuty. Warto również zauważyć, że aż 31 procent kobiet deklaruje, że zdarzyło im się uprawiać seks ze swoim partnerem mimo tego, że nie miały na to ochoty. O podobnych przypadkach mówi 16 procent mężczyzn. Dane te są o tyle niepokojące, że podobne deklaracje odnotowano we wszystkich grupach wiekowych.

W postawach 50-latków i osób starszych dominują poglądy konserwatywne

Badanie wskazuje, że poglądy osób w wieku „50 plus” są znacznie inne niż w przypadku 20- i 30-latków. Różnice te są na tyle istotne, że pokazują pewną zmianę obyczajowości w sferze seksualności. W postawach 50-latków i osób starszych dominują poglądy konserwatywne – aleje nie tylko satysfakcja z seksu, ale również zainteresowanie tą sferą życia. Profesor Izdebski zwraca uwagę na fakt, iż w grupie „50 plus” dla bardzo dużej części badanych życie seksualne nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Taką deklaracje składają przede wszystkim kobiety (65 proc.). O tym, że ta sfera życia jest nieistotna mówiło aż 56 proc. badanych. Co ciekawe, dane te nie dotyczą wyłącznie osób, które są singlami, co w tej fazie życia jest dość częste, ale również osób pozostających w trwałych związkach.

Mniej niż połowa Polaków niezadowolona ze swojego życia seksualnego

Z badania płyną również pozytywne wnioski. Ogólne zadowolenie z życia seksualnego deklaruje 42 proc. Polaków. Przeciwnego zdania jest 13 proc. badanych. Większą satysfakcję z seksu deklarują mężczyźni (55 proc.) niż kobiety (49 proc.). Najwięcej zadowolonych ze swojego życia seksualnego jest w grupie wiekowej 30-49 lat. Warto również podkreślić, że z roku na rok obniża się wiek inicjacji seksualnej. Dotyczy to szczególnie kobiet, gdzie średni wynosi nieco ponad 18 lat.

