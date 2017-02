Co składa się na imperium ojca Rydzyka? Szkoły, księgarnie, wydawnictwa...

Gdyby 11 mln zł zysku netto wypracowanych przez biznesy ojca Tadeusza zestawić z wynikami spółek z podobnej branży, majątek zakonnika wyniósłby około 339 mln zł. Teoretycznie ojciec Rydzyk nie ma żadnego majątku. Jako zakonnik, który złożył śluby ubóstwa, może mieć jedynie rzeczy osobiste. Ale to teoria. De facto to on zarządza wszystkimi stworzonymi przez siebie instytucjami. Radio Maryja, jego pierwsze i najważniejsze przedsięwzięcie, formalnie należy do zakonu redemptorystów. Ale inne biznesy już nie.

O. Rydzyk był fundatorem dwóch fundacji – „Nasza Przyszłość” i Lux Veritatis. Pierwsza, gdzie o. Rydzyk zasiada w radzie programowej, skupia sieć komórkową W Naszej Rodzinie, szkoły, wydawnictwa i księgarnie. W skład drugiej, której duchowny jest prezesem, wchodzi spółka Polskie Sieci Cyfrowe, Geotermia Toruń, Termy Toruńskie, TV Trwam i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Przychody fundacji Nasza Przyszłość wynoszą 4,3 mln zł, a Lux Veritatis 43,8 mln zł.

Prawą ręką o. Rydzyka jest o. Jan król, który jest właścicielem spółki Bonum, generującej przychody rzędu 7,1 mln zł. Należąca do zakonu spółka Scala to przychody wynoszące 754 tys. zł.

Trzeba jednak podkreślić, że o. Rydzyk zarobionych pieniędzy nie wpycha do własnych kieszeni. Duchowny żyje skromnie i nie ma maybacha, jak przedstawiają to media. Fundusze, które dostaje od wiernych są przeznaczane na rozwój jego dzieł.

