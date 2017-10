Niedyskrecje parlamentarne #36: Młodzi z PO szykują się do rewolucji, a Kaczyński śle emisariuszy do Morawieckiego

Młodzi politycy Platformy szykują się do rewolucji w partii. A nawet do stworzenia nowego ugrupowania. Joanna Mucha (PO) w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz z Wyborcza. pl stwierdziła, że Polacy oczekują powstania nowej partii. – Przed wyborami powstanie jakaś nowa partia? – pytała dziennikarka. Odpowiedź była jasna: – To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy tak się stanie, jestem natomiast przekonana o tym, że jest potrzeba i jest takie oczekiwanie ze strony ludzi, żeby sformułować nowe postulaty, nowe przesłanie. I żeby pokazać młodych ludzi, tych, którzy pojawili się na scenie tej debaty publicznej w ostatnim czasie – stwierdziła Joanna Mucha. Tyle że Donald Tusk nieprzychylnie patrzy z Brukseli na powstanie nowego projektu. – Jeśli młodzi posłowie myślą, że Tusk stanie na czele nowej partii, to się mylą. On nie wierzy w powodzenie takiego projektu. Jeśli zdecyduje się na powrót do polskiej polityki, to w roli patrona zjednoczonej opozycji, która wystawi go jako kandydata na prezydenta – mówi znajomy mu polityk.

Jarosław Kaczyński zaczyna się obawiać braku sejmowej większości podczas głosowań. Według naszych informacji wysłał do Kornela Morawieckiego swoich emisariuszy, którzy mają przekonywać polityka, by jego posłowie dołączyli do klubu PiS. Polityk w 2016 r. założył partię Wolni i Solidarni, która w Sejmie posiada koło poselskie, do którego, oprócz Morawieckiego, należą Ireneusz Zyska i Małgorzata Zwiercan.