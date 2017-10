Niedyskrecje parlamentarne #40: PiS chce czerpać z rozwiązań niemieckich, a premier tworzy front z ministrem

Jarosław Kaczyński na zamkniętym spotkaniu z posłami swojego klubu parlamentarnego zapowiedział zmianę terminu wyborów samorządowych. Pierwotnie miały one odbyć się 11 listopada, PiS chce, aby Polacy poszli do urn tydzień później. Ale to niejedyna zmiana, jaką szykuje partia rządząca. – Chcemy, żeby kompetencje organizacji wyborów samorządowych przejęło MSWiA, a nie jak do tej pory samorządy. Będziemy czerpać z rozwiązań niemieckich – mówi nasz informator z PiS.

Coraz częściej mówi się w rządzie o niespodziewanym aliansie Beaty Szydło ze Zbigniewem Ziobrą. – Ciągle występują na wspólnych konferencjach. Ostatnio premier mocno wsparła wizję Ziobry dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej popierała komisję weryfikacyjną. Nie ma drugiego takiego ministra, którego działania byłyby przez nią tak promowane. Polepszające się relacje Szydło i Ziobry zaczynają niepokoić prezesa – twierdzi nasz rozmówca. A rządowy polityk mówi: – To normalne, że pani premier stworzyła jeden front z ministrem sprawiedliwości, żeby odróżnić się od prezydenta. W ten sposób dociera do twardego elektoratu PiS – dodaje. Problem w tym, że w partii nie brakuje polityków, którzy suflują prezesowi PiS, że współpraca pani premier z ministrem sprawiedliwości ma swoje drugie dno.