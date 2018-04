Wojna o futra i afera „królowej Zakopanego”. Co w nowym „Wprost”?

Do pierwszej odsłony sporu doszło w listopadzie 2017 r. Wtedy do Sejmu trafiły dwa projekty nowel ustawy o ochronie praw zwierząt. Jeden w imieniu PiS złożył poseł wnioskodawca Krzysztof Czabański, drugi jest autorstwa Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Obie propozycje dotyczą zakazu chowu i hodowli zwierząt na futra, są niemal bliźniacze. Różnica polega na tym, że opozycja proponuje 8-letnie vacatio legis, zaś PiS 5-letnie. Opozycja – w przeciwieństwie do PiS-u – nie porusza też wątku uboju rytualnego. Temat od razu wywołał poruszenie i rozpoczął burzliwą dyskusję. Ogromne pieniądze, które mogą stracić nasi przedsiębiorcy, i wielkie zyski dla zachodnich koncernów. Marcin Dobski we „Wprost” odsłania kulisy działań na rzecz zakazu hodowli zwierząt futerkowych, które podzieliły polską scenę polityczną.

Anna Gielewska pisze o tym, kim jest Waldemar Paruch, który ma kierować Centrum Analiz Strategicznych i odpowiadać za strategię rządu .

„Mira z ostatniego rzędu". Eliza Olczyk o tym, jak jedna udana kampania wyborcza i jedna afera wywindowały mało znaną działaczkę samorządową Mirosławę Stachowiak-Różecką na najważniejsze stanowisko polityczne na Dolnym Śląsku.

Mateusz Błaszczyk zastanawia się, czego brakuje antysystemowcom

Kobiety nie chcą być już podporządkowane duchownym. Dotyczy to zarówno świeckich feministek, jak i zakonnic. Tyle że każde środowisko widzi to po swojemu. O tym, jak zakonnice walczą o swoje prawa pisze Katarzyna Szkrzydłowska-Kalukin

Działania Małgorzaty Ch. znanej również jako „królowa Zakopanego" „Wprost" opisuje od kilku miesięcy. Kilka dni temu Małgorzata Ch. oraz jej mąż Grzegorz K. – właściciele kilku hoteli, w tym zakopiańskiego Belvedere – zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty oszustwa i ukrywania majątku przed wierzycielami. Więcej o sprawie w tekście Artura Grabka

Helena Kowalik opisuje sprawę byłego prezydenta Zabrza, który został skazany za morderstwo swojego wierzyciela

Sylvi Listhaug wprowadziła politykę, którą powiela wiele krajów UE. To ona spowodowała, że imigrantów zarobkowych z Polski jest tam wciąż więcej niż azylantów z Bliskiego Wschodu. O norweskim sposobie na imigrację pisze Anna Gwozdowska

„Nowy cud świata", „największe akwarium na świecie", „podwodny świat, z którym nic nie może się równać" – takie określenia pojawiają się, gdy mowa o Wielkiej Rafie Koralowej. O szczegółach Mario Ludvig

Haruki Murakami nazwał kiedyś Paula Austera absolutnym geniuszem. Przesadził, ale autor powieści „4321” jest pisarzem, którego nie da się zlekceważyć. A jego nowa proza to utwór ocierający się o wybitność. Sylwetkę literata przedstawia Leszek Bugajski

Po infantylnym i kiepsko napisanym drugim sezonie „Belfra” Canal+ sięga po nowego bohatera, Adama Kruka. A przy okazji opisuje współczesną Polskę. O tym, czy Kruk będzie nowym serialowym hitem w tekście Dawida Muszyńskiego



W cyklu #35LatWprost rok 2012. W 2012 r. Polska była organizatorem mistrzostw Europy w piłce nożnej, żyła ulicznymi protestami ACTA, sprawą śmierci małej Madzi i więzieniami CIA w Starych Kiejkutach. I powoli szykowała się do kolejnych politycznych walk. Wtedy też pisaliśmy o tym, że Euro 2012 okazało się organizacyjnym sukcesem dla Polski i Ukrainy. Głos w tej sprawie zabrała wtedy w rozmowie z "Wprost" Maryla Rodowicz.