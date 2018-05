Grupiński: Namawiamy Tuska do startu na urząd prezydenta

Rafał Grupiński w rozmowie z Elizą Olczyk i Joanną Miziołek mówi o tym jaką strategię na przyszłe wybory przyjął Grzegorz Schetyna i czy Donald Tusk wróci do krajowej polityki.

Joanna Miziołek, Eliza Olczyk: Co planuje wasz były lider Donald Tusk?

Rafał Grupiński: Myślę, że zastanawia się nad jakąś formą powrotu do polityki krajowej. Namawiamy go do startu na urząd prezydenta. Na razie musimy jeszcze poczekać na decyzję.

Na pytanie czy Donald Tusk może obecnemu liderowi PO odebrać władzę odpowiada:

Nie sądzę, by do tego doszło. Po pierwsze oni przez wiele lat się przyjaźnili. Po drugie, panowie sąw stałym kontakcie, a Grzegorz rozmawia z Tuskiem w czasie swoich pobytów w Brukseli. To są wyjazdy nie zawsze medialnie widoczne.

Czy Platforma może wygrać wybory pod przywództwem Schetyny, skoro tylko 7 proc. wyborców wierzy, że jest on w stanie poprowadzić partię do zwycięstwa?

Jestem przekonany że tak. Grzegorz Schetyna przez wieloletni pobyt w „pieczarze”był postrzegany jako polityk dość tajemniczy, kuluarowy. Powiem krótko i zdecydowanie: obecnie na scenie politycznej nie ma lepszego stratega. Bardzo dobrze przemyślał on wszystkie kroki. Nie rozpędzał się w pierwszej połowie kadencji, by za wszelką cenę dogonić PiS, tylko wybrał długi marsz.

Zbyt łatwe sukcesy nietrudno roztrwonić, czego doświadczył Ryszard Petru, ale też wcześniej Janusz Palikot czy Roman Giertych, nie mówiąc o Millerze.

Grzegorz przyjął bardzo mądrą strategię budowania poparcia dla partii poprzez aktywności lokalne, a nie królowanie w centralnych mediach. To są działania może mało widoczne z Warszawy, ale zjednujące nam sympatię w terenie. Dbamy o to, żeby ta fala rosła.