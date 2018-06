Awaria najważniejszych systemów informatycznych. Będą dymisje?

– Informujemy, że dziś od godzin porannych niedostępne są serwisy Obywatel.gov.pl, Pz.gov.pl, Cepik.gov.pl, Epuap.gov.pl. Niedostępne są także systemy SRP, CEPiK oraz ePUAP. Trwają intensywne prace nad usunięciem awarii. Przepraszamy za utrudnienia – tak brzmi lakoniczny komunikat Ministerstwa Cyfryzacji. Ta awaria oznacza, że nie załatwimy większości urzędowych spraw, np zgłoszenia narodzin, czy zgonu. Nie zarejestrujemy auta, czy nie odbierzemy prawa jazdy. Jak twierdzi nasz informator, na chwilę obecną wiadomo jedynie, że zawiodła sieć. Nie wiadomo natomiast jaka jest tego przyczyna więc nie można usunąć awarii.

Z naszych informacji wynika również, że minister cyfryzacji Marek Zagórski może wykorzystać tę awarię do przeprowadzenia zmian w Centralnym Ośrodku Informatyki. To agenda podległa MC, która odpowiada m. in za SRP. – Do wymiany jest całe kierownictwo COI z dyrektorem Marcinem Walentynowiczem na czele – twierdzi nasz rozmówca. Dodaje, że do tej zmiany minister cyfryzacji przymierza się już od kliku tygodni. Walentynowicz zanim trafił do COI, był dyrektorem jednego z departamentów MC. Pojawił się tam w czasie gdy ministrem cyfryzacji była jeszcze Anna Streżyńska.

Ostatnie trzy kwartały to seria porażek resortu cyfryzacji oraz nadzorowanego przez nie COI. Wdrożony w listopadzie ubiegłego roku system Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) sparaliżował na kilka miesięcy pracę wydziałów komunikacji. Wdrożenie Centralnej Ewidencji Kierowców, systemu który miał ruszyć tydzień temu, odroczono bezterminowo. Ogromne problemy ma też projekt e-Dowód, który zakłada że w marcu przyszłego roku Polska rozpocznie wydawanie elektronicznych dowodów tożsamości.