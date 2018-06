Robert Lewandowski na liście 100 Najbogatszych Polaków. Jaki ma majątek?

5,5 mln zł miesięcznie. 177 tys. zł dziennie, 7,4 tys. zł na godzinę. 122 zł na minutę. 2 złote z groszami na sekundę. Tak wyglądają roczne zarobki Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Ciągle trwa kłótnia, ile rzeczywiście wynosi pensja Polaka za sezon w niemieckim klubie. My posłużyliśmy się kwotą 15 mln euro podaną przez niemiecki dziennik „Tageszeitung”. Pensje Roberta zliczyliśmy od czasu jego przejścia z Borussii Dortmund do Bayernu. To była połowa 2014 r. Do kieszeni wpadła też premia za przeprowadzkę do Monachium, 15 mln euro. Pod koniec 2016 Lewandowski podpisał z Bayernem nowy kontrakt, który obowiązuje do połowy 2021 r. Wraz z nim podwyżka do kwoty 15 mln euro (niektórzy mówią o 20 mln euro) za sezon.

Reklamy

Duże kampanie z udziałem polskiego piłkarza to reklamy Coca-Coli, Head&Shoulders, Vistuli, T-Mobile, Huawei, czy Gilette. Mniejszych albo tych z udziałem innych osób poza Lewandowskim nie liczymy. Z końcem 2017 roku Lewandowski skończył współpracę z Coca-Colą, ale zaczął za to reklamować napoje izotoniczne Oshee.

Spece od marketingu szacują, że za jedną kampanię Robert może inkasować od 600 tys. zł do 2,5 mln zł. Mówi się, że po kontrakt z wynagrodzeniem poniżej miliona złotych Robert nawet się nie schyla. Przyjęliśmy, że za dużą kampanię polski piłkarz może inkasować ok. 1,5 mln zł.

Nieruchomości

Kiedy grał jeszcze w Borussii, media rozpisywały się o jego willi w Dortmundzie za 4 mln zł. W Monachium mieszka już w rezydencji wartej ponoć 10 mln zł. W listopadzie zeszłego roku odebrał klucze do apartamentu przy Złotej 44. Ceny mieszkań zaczynają się tam od 1,4 mln zł za lokal dwupokojowy do 11 mln zł za największe, czteropokojowe apartamenty. Znów uśrednijmy, że wyłożył na mieszkanie ok. 6 mln zł. Dochodzi też drewniana posiadłość na Mazurach w Stanclewie nad jeziorem Jełmuń, która może być warta ponad milion złotych. Za samochodami trudno nadążyć. Był widywany w Maserati GranTurismo Sport (ok. 700 tys. zł), Mercedesie CL 63 AMG (706 tys. zł), Ferrari F12 Berlinetta (1,4 mln zł) czy Bentleyu Continental GT Speed Convertible (1,1 mln zł). Jego najnowsze cacko to potężne kombi Audi RS6 Avant (800 tys. zł) Ale z racji tego, że Audi sponsoruje Bayern, to akurat za to auto Lewandowski nie musiał płacić ani grosza.

Biznes

Wiadomo, że Robert ma udziały w spółce RL Management, która zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Kupił trochę akcji w funduszu Protos Venture Capital, który inwestuje w startupy. Dochodzi jeszcze połowa udziałów w spółce LS Investments, która postawiła apartamenty na warszawskiej Ochocie. Założył też własną agencję marketingową Stor9, zainwestował w dom mediowy (RL Media). Najnowsza inwestycja piłkarza to zakup udziałów w sklepie piłkarskim Zgoda FC przy ulicy Zgoda w Warszawie. Oferta obejmuje: asortyment piłkarski, stroje klubowe, piłki, odzież sportową, ochraniacze, torby, plecaki. Utworzona w kwietniu tego roku spółka nie podała jeszcze jednak żadnych wyników finansowych.

Majątek Roberta wyceniliśmy na 353 mln zł, co daje mu 94. Miejsce na liście 100 najbogatszych „Wprost”

Nasza wycena to gruby szacunek tego, ile Robert Lewandowski może rzeczywiście mieć. Podliczyliśmy jego zarobki brutto, a wiadomo przecież, że prawie połowę tego, co zarobi w Niemczech musi oddać fiskusowi. Mimo wszystko wartość jego majątku jest gdzieś niedaleko jego wartości transferowej. Według algorytmu CIES Football Observatory, który przeliczył niedawno wartość 100 najdroższych piłkarzy świata, Robert Lewandowski jest wart niecałe 94 mln euro.