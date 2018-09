Bezcenna mina Trumpa

Loża szyderców pęka w szwach. Kłębią się w niej samozwańczy znawcy dyplomatycznego protokołu, spece od geopolityki i moralne wyrocznie, dyktujące co wolno, a czego nie wolno w czasie wizyt państwowych. Z punktu widzenia tej loży Andrzej Duda wszystko zrobił źle: źle, że zjadł z Trumpem śniadanie a nie kolację, źle wysiadł z samochodu i źle się ustawił z prezydentem i jego żoną. Coś tam też w gabinecie owalnym podpisał. Nikt nie wie dokładnie co, ale ważne, że podpisał źle, bo na stojąco, na rogu biurka, jak sekretarz kwitujący przyjęcie listy ubrań do pralni albo konsultujący jadłospis na przyszły czwartek. No nie, tak prezydent dumnego, wstającego z kolan narodu, będącego opoką wszelakich wartości przecież nic podpisywać nie może!

Jest tak źle, że nawet odbicie Andrzeja Dudy na blacie prezydenckiego biurka wypada źle. Internet pełen jest spekulacji o tym, że to fotomontaż. Przecież wypolerowana na połysk dębina, będąca kiedyś częścią brytyjskiego żaglowca HMS Resolute prawdziwych mężów stanu odbija bez skazy. A Duda, przedstawiciel reżimu dławiącego wolność i demokrację wypadł na podarowanym prezydentom USA przez królową Wiktorię blacie jakoś tak nierówno. Do tego jeszcze potem bredził coś ponoć na konferencji prasowej o bazie USA w Polsce i jakimś Fort Trump. A to ponoć nie tak się robi, w ogóle nie powinno się o tym mówić. Źle, fatalnie, do bani po prostu.

Jeśli jednak wygrzebać się z naszego grajdoła zawiści i zeskoczyć z loży szyderców na ulicę, najlepiej amerykańską, to słychać tam inne klaksony. Chwyt z Fortem Trump okazał się zaskakująco trafny, bo uderzył w czuły punt Donalda Trumpa, który, jak wiemy dobrze, ma o sobie wyjątkowo wielkie mniemanie. Jego mina, gdy usłyszał, że stała baza amerykańska w Polsce mogłaby zostać nazwana jego imieniem mówi wszystko: prezydent USA przez chwilę, w wyobraźni, zobaczył ten pomnik swojej historycznej i geopolitycznej chwały. I ten obraz chyba zostanie z nim na dłużej. Bo czy człowiek pod zmasowanym ostrzałem krytyki w kraju i za granicą nie ma tendencji do uciekania w świat kojących wyobrażeń? Niech ucieka i niech jednym z jego mentalnych azylów będzie choćby i myśl o forcie jego imienia w Polsce. Zaszczepienie tego typu myśli w głowie Trumpa może się bardzo przydać. Może to być ziarno, zasiane w wybujałym ego Trumpa, z którego kiedyś może coś pożytecznego dla naszego kraju wykiełkować.