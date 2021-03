Karnowscy kupią Radio Zet? To może być początek repolonizacji mediów

Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiła się informacja o sprzedaży Radia Zet. Według „Pulsu Biznesu” kupnem zainteresowane są trzy podmioty. Należący do Zygmunta Solorza Cyfrowy Polsat, Grupa ZPR Media Zbigniewa Benbenka oraz spółka Fratria wydająca tygodnik „Sieci”.

Z nieoficjalnych rozmów wynika, że na zakup radia Fratrii kredytu miałby udzielić kierowany przez Michała Krupińskiego bank Pekao SA. Krupiński to polityk kojarzony z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Zanim został prezesem Pekao SA, od 2016 roku był prezesem PZU, które wspólnie z PFR zrepolonizowały Pekao SA. Krupiński określany jest mianem „cudownego dziecka” PiS. W 2006 roku, w wieku 25 lat został najmłodszym w historii wiceministrem skarbu państwa.

Według naszych informacji, do przejęcia rozgłośni mogłoby dojść jeszcze w listopadzie. Obecnie właścicielem „Zetki” jest grupa Czech Media Invest, która kupiła ją kilka miesięcy temu od francuskiego koncernu Lagardère. Cena wywoławcza transakcji ma wynieść 73 mln euro, czyli ok 314 mln zł. Według ostatnich danych KRS kapitał zakładowy Fratrii to nieco ponad 5,5 mln zł.

W najnowszym numerze tygodnika „Wprost” błędnie podaliśmy nazwę banku, za co uprzejmie przepraszamy. Błąd został skorygowany w wydaniu internetowym.

