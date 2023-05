Wojsko wciąż szuka balonu z Białorusi. Gen. Koziej ma radę dla rządzących i ostrzega: Zagrożenie jest poważne

Pod koniec kwietnia media obiegła informacja o tajemniczym obiekcie wojskowym, który odnaleziono w lesie pod Bydgoszczą. Jak się okazało, policja zgłoszenie dotyczące „incydentu lotniczego” otrzymała już 16 grudnia 2022 roku. Wiele wskazuje na to, że odnaleziona rakieta to rosyjski pocisk manewrujący Ch-55.

Niecałe trzy tygodnie później doszło do kolejnego incydentu. 13 maja Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że Centrum Operacji Powietrznych zauważyło w polskiej przestrzeni powietrznej obiekt, który wleciał z kierunku Białorusi. „Prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina. Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu” – przekazało MON.

Z późniejszych doniesień wynikało, że obiekt wleciał do Polski w piątek ok. godz. 20:30 w okolicy Białowieży. Miał zostać dostrzeżony jeszcze w przestrzeni powietrznej Białorusi, a gdy przekroczył granicę, po polskiej stronie poderwano samoloty MiG-29 i F-16. Obiekt zniknął z radarów w okolicy Rypina ok. godz. 0:30 w nocy z piątku na sobotę.