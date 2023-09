Jest taka wieś na Podlasiu, gdzie PiS nie ma szans. Od lat głosują tu inaczej niż wszyscy dookoła. „Ludzie trzeźwo u nas myślą”

– Takie afery teraz robią, tak sądownictwo rozwalili. Strach dzisiaj do sądu iść. Trzeba to wszystko porozliczać, żeby znowu prawo zaczęło działać – pan Andrzej*, jeden z mieszkańców wsi, odrywa się od porządków na ogródku. – Dlaczego z KPO nie możemy pieniędzy dostać? Przez kogo? Miliony przecież czekają. Oni nic nam nie dali! Bo jak ktoś mówi, że coś dali, to ja się pytam, czy to z ich pieniędzy? Tylko dużo ludzi się na to nabiera – denerwuje się.

– Znów PO we wsi wygra? – dopytuję.

– Ludzie tutaj inaczej myślą, takie mają podejście i koniec – potwierdza Andrzej. – Ale teraz jak PiS da więcej pieniędzy, bo na pewno jeszcze sypną, to tu też kogoś przekonają – wzdycha. – To znaczy przekupią – reflektuje się po chwili.

Młodych we wsi prawie już nie ma. Ludzi w ogóle też jest coraz mniej. Nietrudno znaleźć w Czyżach dom, który zarasta wysoka trawa. Przed płotem stoi wtedy połamana ławeczka. Starsi mieszkańcy z żalem wspominają czasy, gdy w każdej chacie mieszkały nawet trzy rodziny, na ławeczkach spotkać można było sąsiadów. Dzisiaj Czyże to jedna z najszybciej wyludniających się gmin w Polsce. Średnia wieku rośnie z roku na rok. Nad wsią niezmiennie góruje jednak prawosławna cerkiew, jedna z największych w Polsce. Równie niezmiennie mieszkańcy głosują inaczej, niż cała reszta Podlasia. Choć w ostatnich latach coś zaczęło pękać.

– PO jest o, tak niziutko – Stanisław pokazuje na trawnik. – A PiS koło słońca!