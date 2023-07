Wypadek z udziałem WKD pod Warszawą. Ratownicy i strażacy wyciągnęli mężczyznę spod składu

TVN Warszawa informuje, że do zdarzenia doszło we wtorek rano na stacji Reguły pod Pruszkowem. Pociąg jadący w stronę Warszawy prawdopodobnie potrącił mężczyznę na peronie. Portal informował, że mężczyzna znalazł się pod składem. Stamtąd wyciągnęli go ratownicy razem ze strażakami. Mężczyzna był przytomny, trafił do karetki.

Lokalny portal wpr24.pl poinformował, że wypadek niestety okazał się śmiertelny. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł – Na miejsce jedzie już prokurator. Podróżni i kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia – powiedziała asp. sztab. Monika Orlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Wypadek spowodował spore utrudnienia, na peronach zgromadziły się tłumy pasażerów. WKD wydała komunikat w sprawie opóźnień.

Wypadek w Regułach. Opóźnienia i komunikacja zastępcza

„Warszawska Kolej Dojazdowa uprzejmie informuje, że z powodu wypadku w okolicach przystanku Reguły oraz konieczności prowadzenia ruchu po jednym torze na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD będą występować kilkunastominutowe opóźnienia” – możemy przeczytać.

W aktualizacji dodano, że pociąg nr 306 na odcinku Komorów (8:25) – Warszawa Śródmieście WKD (8:58) został odwołany. Od godziny 9:00 co pół godziny w okolicach stacji Komorów w kierunku Warszawy będą ruszały pojazdy Zastępczej Komunikacji Autobusowej.

Czytaj też:

Coraz gorzej z punktualnością pociągów. W 2022 r. spóźnił się co trzeciCzytaj też:

PKP Intercity ma problemy z punktualnością. Opublikowano najnowsze dane