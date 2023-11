Dwie osoby zaatakowane w Warszawie. Trwa obława za sprawcą

Policja potwierdziła, że w piątek, 3 listopada na warszawskich Bielanach doszło do dwóch ataków na przechodniów. Jeden z nich został zaatakowany ostrym narzędziem, a drugi uderzony.

Warszawa. Atak ostrym narzędziem

– Możemy potwierdzić, że około godziny 09:00 zostaliśmy poinformowani, że w bliskim czasookresie w rejonie ul. Kochanowskiego i Broniewskiego do mężczyzny spacerującego z psem podjechał mężczyzna na rowerze i zranił go ostrym narzędziem, a w niedalekiej odległości uderzył kolejnego mężczyznę – poinformowała w rozmowie z „Wprost” podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

– Na tę chwilę nie potwierdzamy informacji, że jest to maczeta – odwołała się do medialnych doniesień. Podinsp. Kozłowska zwróciła się także z prośbą do osób, które dostrzegły atak lub uciekającego sprawcę.

Rysopis sprawcy ataków

– Apelujemy do wszystkich osób, które były zarówno świadkami tego zdarzenia, jak również widziały tego mężczyznę na rowerze o zgłaszanie się osobiście bądź telefonicznie do komendy na Żeromskiego albo pod numer alarmowy 112 – poinstruowała.

Oficer prasowa przedstawiła również rysopis poszukiwanego. Jest to mężczyzna w wieku od 35 do 40 lat. Ma około 170-175 cm wzrostu, jest łysy, średniej budowy ciała. Ubrany był w ciemnoniebieską kurtkę, ciemnogranatowe spodnie (prawdopodobnie jeansowe) i ciemne buty. Miał na sobie niebieski plecak i poruszał się „ciemnym rowerem górskim typu damka”.

