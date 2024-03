Trzaskowski o powołaniu programu „Warszawa chroni”. „Musimy być gotowi na każdą ewentualność”

W środę 13 marca odbyła się konferencja Rafała Trzaskowskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza o bezpieczeństwie w Warszawie. Prezydent stolicy powiedział, że „samorząd jest bardzo często jest na pierwszej linii, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego”. Trzaskowski zwracał uwagę na brak ustawy o obronie cywilnej. – Dzisiaj nie mamy podstawowych definicji. Nie mamy podstawy prawnej, żeby działać i wyznaczyć schrony, bo nie ma definicji schronu – zauważył włodarz Warszawy.

– Myśmy oczywiście podjęli pewne kroki po to, żeby dokonać audytu takich miejsc, które mogłoby być miejscami schronienia. Tych miejsc w Warszawie jest całkiem dużo, 7 milionów metrów kwadratowych. To są przede wszystkim parkingi podziemne, to jest metro, to są różnego rodzaju struktury podziemne, które mogłyby być wykorzystywane. W tym momencie musimy razem opracować te założenia – kontynuował Trzaskowski.

Miejsca schronienia w Warszawie. Rafał Trzaskowski o opracowaniu specjalnego programu

Prezydent stolicy poinformował, że „podjął decyzję, żeby opracować specjalny program, który się nazywa ‘Warszawa chroni’”. – Na najbliższej sesji budżetowej przeznaczymy na niego 117 milionów złotych, żeby w ciągu tych najbliższych lat móc dokonać tych najbardziej istotnych inwestycji, które pozwolą nam się przygotować na każdą ewentualność – mówił Trzaskowski.

Włodarz Warszawy ujawnił, że w planach jest, aby każdego tygodnia odbywał się tydzień edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców, gdzie będą przeprowadzane ćwiczenia i w jaki sposób będą przykazywane informacje, gdyby cokolwiek się miało stać. Trzaskowski na koniec uspokoił, że „nie chodzi o to, aby spodziewać się bardzo złych scenariuszy”, ale dzisiejsze zagrożenia mogą przybierać inne formy niż działania zbrojne.

