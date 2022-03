Kierowniczka punktu recepcyjnego apeluje: Zachowajcie siły, pomoc będzie potrzebna jeszcze długo

W Dorohusku znajduje się jeden z dziewięciu punktów recepcyjnych przy granicy z Ukrainą. Każdego dnia przyjeżdżają tu ludzie z całej Polski, którzy w odruchu serca robili zbiórki darów.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy będzie potrzebna jeszcze długo

Pomocowy zryw zwykłych ludzi widać było szczególnie w weekend, kiedy wiele osób korzystając z wolnego, postanowiło przyjechać do Dorohuska i na inne przejścia graniczne.

– Jesteśmy z Gryfina, to pod Szczecinem – mówił Andrzej Koczan, który jechał w niedzielę cały dzień, aby przywieźć ubrania i jedzenie zebrane wśród mieszkańców Gryfina. Był też gotów przetransportować uchodźców do zachodniopomorskiego. – Jadę na przejście graniczne, może ktoś będzie potrzebował takiego transportu – mówił. Takich jak on każdego dnia jest tu mnóstwo.

Bardzo cieszy to pospolite ruszenie, ale mam ogromną prośbę. Zachowajcie siły i entuzjazm, bo z tego co widzimy, ta pomoc będzie potrzebna jeszcze długo. Trochę się boję, że teraz mamy wszystko, nawet niektórych rzeczy w nadmiarze, a za tydzień, czy dwa to wszystko ochłonie, opadną emocje, a my przecież nadal tu będziemy musieli działać – mówi Renata Lalik, kierowniczka punktu recepcyjnego w Dorohusku.

Radzi też, aby – jeśli ktoś jedzie z pomocą na granicę – skontaktował się z kimś, kto już pomaga na miejscu. – Wtedy można ustalić, co jest potrzebne – tłumaczy Renata Lalik. Chodzi też o to, co podkreślają wolontariusze już pomagający na granicy, aby nie tworzyć dodatkowego chaosu.

Potrzebna jest także informacja dla uchodźców z Ukrainy

W całej Polsce przez wojewodów są wyznaczone miejsca, gdzie uchodźcy, którzy nie mają w Polsce nikogo bliskiego czy znajomego, są lokowani. W weekend z Dorohuska autokary jechały m.in. w lubuskie.

Podobnie jest w punkcie recepcyjnym w Horodle. – Mieliśmy tu cały autokar kobiet i dzieci pochodzenia romskiego. Szybko udało się znaleźć dla nich miejsce pod Krakowem – mówi Paweł Bednarek, który pracuje w punkcie. Podkreśla też, że bardzo potrzebna jest konkretna informacja wśród samych uchodźców, bo wielu nie ma pojęcia, czy i jakie formalności muszą załatwić po wjeździe do Polski i z jakiej pomocy mogą skorzystać. – Rozmawiałem już dziś z dziennikarzami z Ukrainy, żeby te informacje były publikowane, gdzie tylko się da – mówi.

Każdy, kto ucieka z Ukrainy przed wojną, zostanie wpuszczony do Polski. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronach rządowych.

