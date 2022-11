Jaka jest rola Prigożyna i kadyrowców w wojnie? Przedstawiciel wywiadu wyjaśnia

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) udzielił wywiadu portalowi RBK-Ukraina.

– Prigożyn i Kadyrow to ludzie, którzy w celu zachowania władzy przez Putina mają prawo tworzyć własne armie. Te armie zostały stworzone przede wszystkim po to, by stłumić wszelkie potencjalne powstania w Rosji –stwierdził Czerniak. Według oficera wywiadu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej głównym zadaniem kadyrowców jest niedopuszczenie do tego, by żołnierze zmobilizowani i kontraktowi wycofali się z pola walki.

Zdaniem przedstawiciela wywiadu „dobrze wyszkoleni i odważni” kadyrowcy mają służyć jako propagandowa inscenizacja dla rosyjskiego społeczeństwa. W rzeczywistości działają oni jako „jednostki blokujące”, które uniemożliwiają zmobilizowanym lub innym żołnierzom odwrót. Oznacza to, że głównym zadaniem armii Kadyrowa jest zastraszanie Rosjan.

Konflikt Prigożyn-Szojgu. Grupa Wagnera ma problemy

Grupa Wagnera, „kucharza Putina”, od samego początku powstała jako projekt rosyjskiego wywiadu, ale w wyniku konfliktu między szefem rosyjskiego Ministerstwa Obrony Siergiejem Szojgu a Prigożynem o dostawy żywności, ten ostatni zaczął wielokrotnie krytykować ministra.

Czerniak dodał, że wagnerowcy stacjonują obecnie na wschodzie, w szczególności w obwodzie donieckim. Armia Prigożyna składa się z byłych bojowników rosyjskich sił specjalnych, którzy nie są nowicjuszami w planowaniu operacji. Jednocześnie ze względu na mobilizację dużej liczby skazanych,brak ich odpowiedniego wyszkolenia i motywacji nie mogą skutecznie prowadzić ani działań ofensywnych, ani defensywnych.

W październiku amerykański dziennik „Washington Post”ujawnił, że oligarcha i założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn miał w rozmowie z prezydentem Rosji otwarcie skrytykować rosyjskie dowództwo i stwierdzić, że popełnia błędy w wojnie z Ukrainą. Według źródeł dziennika wydarzenie to zostało uznaneza na tyle istotne, że informacja o nim została włączonado codziennego briefingu, który prezydent USA Joe Biden otrzymuje od wywiadu.

Czytaj też:

Cyniczny komentarz Pieskowa do egzekucji dezertera. „Bez komentarza. To nie nasza sprawa”Czytaj też:

Wagnerowcy rekrutują chorych więźniów. Oznaczają ich bransoletkami