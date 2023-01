Enigmatyczny komunikat po naradzie w BBN. „To jest najważniejsze dla prezydenta”

Przypomnijmy: w poniedziałkowy poranek, 9 stycznia, informowaliśmy o zwołaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę pilnej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

W naradzie wzięli udział m.in. premier i ministrowie

Na naradę został zaproszony premier Mateusz Morawiecki oraz dwóch ministrów: szef MON Mariusz Błaszczak i szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Oprócz nich, stawili się również szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz szefowie służb specjalnych: Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.

Szef BBN Jacek Siewiera zapowiedział, że politycy będą dyskutować przede wszystkim na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Poruszona zostanie także kwestia polityki sojuszniczej, związanej z wojną w Ukrainie.

Spekulacje ws. tematyki narady

Pojawiły się spekulacje, że jednym z poruszonych zagadnień będzie być może kwestia przekazania Ukrainie przez Polskę Leopardów. Chodzi o czołgi niemieckiej produkcji, które znajdują się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Warto wspomnieć, że wiosną ubiegłego roku nasz kraj przekazał ukraińskiej armii ponad 200 czołgów zmodernizowanych czołgów T-72.

Natomiast z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski wynikało, że szefowie służb mieli zdać raporty dotyczące m.in. sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej, a także na temat możliwego włączenia się Białorusi w inwazję na Ukrainę.

Zapewnienie o dalszym wspieraniu Ukrainy

Tuż po zakończeniu spotkania, co nastąpiło ok. godz. 18, Jacek Siewiera wygłosił krótkie oświadczenie dla mediów. Jego treść można streścić krótko – Polska będzie nadal wspierać Ukrainę, ale szczegóły spotkania nie zostaną na razie udostępnione opinii publicznej.

– Omówione zostały wszystkie przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższym czasie w sposób planowy w zakresie polityki sojuszniczej. Takie jak ćwiczenia, czy spodziewana polityka Rzeczpospolitej Polskiej wobec szczytu NATO zbliżającego się w roku bieżącym, ale również wszystkie te działania, które były związane z przygotowaniem tego szczytu (...) Dla pana prezydenta najważniejsza pozostaje jednak kwestia bezpieczeństwa Polski i zdolności sił zbrojnych do jej obrony. Omawiane były również kwestie pomocy dla naszych sąsiadów, toczących wojnę w ramach agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Wsparcia, którego Polska do tej pory udzielała (...) i będziemy udzielać w dalszym ciągu. Na tym etapie, do tej informacji muszę się ograniczyć (...) Spotkanie zakończyło się ustaleniami, o których będziemy informować w ramach polityki sojuszniczej – skomentował szef BBN.

