Polska przygotowana na opór Niemiec ws. czołgów? Wiceszef MSZ: możliwe niestandardowe działania

W piątek odbywa się spotkanie ministrów obrony państw NATO i innych państw w bazie USA w niemieckim Ramstein. Kilka krajów ma tam ogłosić wysłanie czołgów Leopard 2 do Ukrainy. Szef litewskiego MON Arvydas Anusauskas ujawnił, że Ukraina otrzyma setki czołgów. Od pewnego czasu w tej sprawie narasta presja na Niemcy.

Leopardy dla Ukrainy. Polska szykuje „niestandardowe działania” ws. Niemiec

Podczas wizyty w Ramstein szef MON Mariusz Błaszczak będzie rozmawiał z nowym ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. – Leopardy na Ukrainę oznaczają więcej bezpieczeństwa w Europie – zapowiedział polski polityk.

– Jeżeli będzie twardy opór, to będziemy gotowi do podjęcia również niestandardowych działań, nawet jeżeli ktoś się będzie o to obrażał, ale nie wyprzedzajmy faktów. Starajmy się doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej państw wspólnie z nami skutecznie na Niemcy oddziaływały – powiedział w RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński

Wojna w Ukrainie. Jaką decyzję podejmą Niemcy ws. Leopardów?

Wcześniej ws. Leopardów interweniował polski premier Mateusz Morawiecki. – Ukraina potrzebuje dzisiaj nowoczesnych czołgów. Wzywa do tego również prezydent Joe Biden. A więc mam nadzieję, że nasi partnerzy niemieccy poczują się ośmieleni i będą w stanie przeznaczyć wreszcie dużą część, znaczną część potrzebnego sprzętu ciężkiego w postaci czołgów Leopard na Ukrainę – mówił szef polskiego rządu.

Sprawa niemieckich czołgów została poruszona także podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Po tym, jak Polska ogłosiła przekazanie Ukrainie Leopardów, podobną decyzję podjęła Wielka Brytania ws. czołgów Challenger 2, starszych odpowiedników Leoparda. Łącznie państwa NATO posiadają ponad 2 tys. czołgów produkcji niemieckiej.

