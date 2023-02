Mariusz Błaszczak o koalicji Leopardów dla Ukrainy. „Zadanie zakończyło się sukcesem”

Mariusz Błaszczak wziął udział w szczycie ministrów obrony państw NATO. Wicepremier podsumował swoją wizytę w Brukseli. Szef MON wyjaśniał, że uczestniczył w podpisaniu kilku inicjatyw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi m.in. o budowę wspólnych magazynów uzbrojenia oraz wymianę informacji z rozpoznania satelitarnego.

Mariusz Błaszczak o czołgach Leopard 2 dla Ukrainy

Z kolei podczas lunchu roboczego zwołanego z inicjatywy Błaszczaka oraz szefów resortów obrony z Niemiec i Ukrainy poruszono kwestię koalicji donatorów czołgów Leopard 2. – Skompletowaliśmy batalion czołgów Leopard 2A4. To było zadanie, które postawiłem przed sobą i zakończyło się ono sukcesem. Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska, dołączyła Norwegia w liczbie ośmiu czołgów, Kanada czerech czołgów i Hiszpania od czterech do sześciu czołgów – wymieniał szef MON.

Błaszczak dodał, że Finlandia również będzie uczestniczyła w tym projekcie jako „donator czołgów stanowiących wsparcie dla batalionu pancernego”. – Ta część, która dotyczyła budowy batalionu czołgów, została już w zasadzie sfinalizowana. Teraz tylko trwa szkolenie w Polsce, a więc polscy instruktorzy szkolą załogi ukraińskie czołgów Leopard, również instruktorzy kanadyjscy i norwescy także w Polsce biorą udział w tym szkoleniu – mówił minister obrony narodowej.

Impas ws. przekazania myśliwców Ukrainie

Szef MON przyznał, że na razie nie pojawiły się nowe deklaracje ws. przekazania Ukrainie myśliwców. Błaszczak przyznał, że rozmowa w tej sprawie toczyła się we wtorek. Zdaniem wicepremiera Polska posiada zbyt mało najnowszych myśliwców, aby dołączyć do takiego programu. Błaszczak zaznaczył, że kwestia przekazania starszych samolotów jest uzależniona od zgody sojuszniczej.

