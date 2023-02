Król Karol III o „niewyobrażalnym cierpieniu” Ukraińców. „Wykazali się niezwykłą odwagą”

W piątek 24 lutego, w rocznicę rozpoczęcia przez Rosję niesprowokowanej, pełnowymiarowej agresji na Ukrainę, zostało opublikowane oświadczenie króla Karola III. „Minął już rok, od kiedy mieszkańcy Ukrainy niewyobrażalnie cierpią z powodu niesprowokowanego ataku na pełną skalę na ich naród” – napisał monarcha.

Rok pełnowymiarowej wojny w Ukrainie. Król Karol III: Ludzka tragedia

„Wykazali się niezwykłą odwagą i odpornością w obliczu takiej ludzkiej tragedii. Świat z przerażeniem patrzył na wszystkie niepotrzebne cierpienia zadawane Ukraińcom, z których wielu miałem wielką przyjemność spotkać tutaj, w Wielkiej Brytanii” – kontynuował.

W dalszej części oświadczenia król Karol III przypomniał, że na początku lutego spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Pałacu Buckingham, aby „wyrazić osobiste poparcie dla narodu ukraińskiego”. Monarcha zwrócił również uwagę na to, w jaki sposób Wielka Brytania, współpracując z sojusznikami, działała, by zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby pomóc Ukrainie w tym „najtrudniejszym czasie”. Monarcha stwierdził, że taka postawa dodaje otuchy.

Spotkanie króla Karola III z Wołodymyrem Zełenskim. „Martwiliśmy się o ciebie”

Kulisy spotkania z królem w mediach społecznościowych ujawnił prezydent Ukrainy. „Pogratulowałem mu niedawnego wstąpienia na tron i życzyłem Brytyjczykom pokoju i życzliwości. To dla mnie zaszczyt, że jako pierwszy prezydent Ukrainy w historii stosunków ukraińsko-brytyjskich zostałem uhonorowany przez brytyjskiego monarchę audiencją. Jestem wdzięczny Jego Wysokości za ciepłe przyjęcie i wspieranie obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Wielkiej Brytanii przed wojną” – napisał Wołodymyr Zełenski.

O szczegółach spotkania poinformowały także media. Jak podało BBC, brytyjski monarcha podkreślił, że jest „zachwycony” tym, że może powitać prezydenta Ukrainy w Pałacu Buckingham. – Wszyscy martwiliśmy się o ciebie i długo myśleliśmy o twoim kraju – miał powiedzieć Karol III.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Gosiewska ostro o trybunale w Hadze. Wicemarszałek Sejmu dla „Wprost”: Jestem wściekłaCzytaj też:

Imienny raport o zabitych Rosjanach. Ta liczba stanowi jedynie ułamek całości