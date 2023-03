Minister obrony Ukrainy o Rosjanach pod Bachmutem. Ujawnił ich dzienne straty

Minister obrony Ukrainy udzielił wywiadu estońskiemu nadawcy publicznemu ERR. Ołeksij Reznikow odniósł się m.in. do kontrofensywy, która miałaby nastąpić wiosną oraz do odzyskania od Rosjan kolejnych dużych obszarów. – Myślę, że w tym roku będziemy świadkami bardzo pozytywnych zmian dla Ukrainy. Jestem pewien, że będziemy kontynuować wyzwalanie tymczasowo okupowanych obszarów, tak jak to miało miejsce w Kijowie, Czernihowie, Charkowie, czy Chersoniu – mówił polityk.

Ukraina chce użyć niemieckich czołgów na froncie. Minister obrony zdradził szczegóły

Ukraiński minister obrony stwierdził także, że podczas kontrataku na kilku kierunkach zostaną wykorzystane czołgi Leopard, które Ukraina dostała od Niemiec. Decyzję o ich użyciu w odpowiednim momencie podejmie jednak Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wpływ na to mogą mieć np. warunki atmosferyczne. Reznikow tłumaczył, że wiosną ziemia jest bardzo mokra i można używać tylko pojazdów gąsienicowych. Jako termin minister obrony Ukrainy wskazał kwiecień i maj.

Reznikow zabrał także głos ws. walk w okolicy Bachmutu. Przypomniał, że Rosjanie zaczęli atakować to miasto już w maju 2022 r. i wciąż to robią „bez znaczących rezultatów”. – Bachmut stoi jak twierdza. W tym rejonie zmniejszyliśmy rosyjskie zdolności ofensywne, co pomoże naszym wojskom utrzymać stabilną linię frontu i da nam czas na przygotowanie się do kontrofensywy – tłumaczył.

Ołeksij Reznikow: Rosjanom brakuje amunicji i są zmęczeni

Polityk zauważył także, że Rosjanom brakuje amunicji i są zmęczeni. – Ponieśli bardzo ciężkie straty, wiele osób zostało zabitych i rannych. Zdarza się, że każdego dnia tracą co najmniej 500 żołnierzy – zabitych i rannych. Oznacza to, że każdy dzień przybliża nasze zwycięstwo i klęskę Rosjan – podsumował Reznikow. Ukraiński minister obrony stwierdził także, że wizyta Wołodymyra Zełenskiego na froncie w Bachmucie nie była czym niebezpiecznym, tylko „normalnym zajęciem”.

Czytaj też:

Ukraina zestrzeliła rosyjski bombowiec w okolicy BachmutuCzytaj też:

Alarmujące doniesienia z Bachmutu. Nagranie z Prigożynem ma być dowodem