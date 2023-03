Ukraina zestrzeliła rosyjski bombowiec w okolicy Bachmutu

Siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że w środę 29 marca około godz. 1:30 zestrzeliły rosyjski bombowiec Su-24M w pobliżu Bachmutu. Sztab generalny ukraińskiej armii w kolejnym komunikacie doprecyzował, że wrogi samolot został zestrzelony dzień wcześniej o 13:30. Od początku rosyjskiej inwazji Ukraina zniszczyła 306 rosyjskich samolotów oraz 291 śmigłowców.

Wojna w Ukrainie. Kolejny Su-24 zestrzelony

Poprzednio Su-24 w okolicy Bachmutu został zniszczony dwa tygodnie wcześniej. Opublikowano także nagranie, na którym zarejestrowano rozbicie się rosyjskiej maszyny o ziemię. Na filmie widać pilota, który się katapultował i spadał na spadochronie. Najprawdopodobniej, załodze samolotu udało się uciec. Wcześniej taki myśliwiec zestrzelono także w połowie lutego.

Siły Zbrojne Ukrainy we wtorek oświadczyły, że tempo walk w Bachmucie nieco osłabło, ale ostrzał nie ustępuje. Według Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii rosyjską ofensywę utrudniają braki kadrowe. Walki o Bachmut toczą się od lipca 2022 r. Mimo miesięcy walk i kierowania na ten odcinek najemników z Grupy Wagnera i regularnych sił rosyjskich, Rosji nie udaje się zająć miasta.

Ukraińcy zestrzelili czołowy samolot rosyjskiego lotnictwa

Su-24 to radziecki bombowiec zdolny do działań w każdych warunkach atmosferach, także w nocy. Samolot jest zdolny do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Su-24M to wersja udoskonalona, która posiada rozbudowany system uzbrojenia.

Poprawiono w nim dokładność nawigacji i systemów celowniczych, zainstalowano system samoobrony oraz zwiększono zasięg samolotu, poprzez dodanie instalacji tankowania w locie. Obecnie bombowiec Su-24M stanowi trzon rosyjskiego lotnictwa uderzeniowego.

