Rosjanie mogą mieć nowy cel. Bachmut przestaje być kluczowy?

Jak donoszą analitycy z ISW, rosyjskie działania w Bachmucie wyraźnie zwolniły. Może to oznaczać, że w najbliższym czasie najeźdźcy mogą skupić się na nowych celach. Co prawda, doszło do próby przejęcia kolejnych terenów na południu miasta, ale ataki spotkały się z mocną odpowiedzią sił ukraińskich.

Wyraźnie wzrosła natomiast intensywność walk wokół Awdijiwki, co może oznaczać, że to właśnie to miasto będzie teraz najważniejszym celem Rosjan. Z analizy ISW wynika, że dociera do niego coraz więcej transportów z bronią i amunicją, ale na razie nie przełożyło się do zdobycie terenu. Choć amerykańcy analitycy uważają, że w przypadku dalszych postępów Rosjan, możliwe jest wycofanie się Ukraińców zarówno z Bachmutu jak iAwdijiwki, to na taki ruch jest obecnie zdecydowanie za wcześnie.

Zełenski odwiedził Bachmut

Mimo ogromnego zagrożenia, na wizytę w doszczętnie zrujnowanym przez Rosjan Bachmucie, zdecydował się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Mam zaszczyt być dzisiaj tutaj, na wschodzie naszego kraju, w Donbasie, i odznaczyć naszych bohaterów – podziękować wam i uścisnąć wam dłoń. Podziękować za to, że bronicie państwa i suwerenności, bronicie wschodu Ukrainy – mówił podczas spotkania z żołnierzami.

Zełenski wręczył obrońcom Bachmutu ordery Złotej Gwiazdy. Artylerzyście kpt. Illji Werhunowi nadał też tytuł Bohatera Ukrainy. Podkreślono, że oddział Werhuna zniszczył w walce ogromną ilość rosyjskiego sprzętu.

Prezydent Ukrainy już drugi raz odwiedził oblężony Bachmut. Po raz pierwszy był w mieście w grudniu 2022 roku. Mimo upływu tych kilku miesięcy i szaleńczych ataków agresora, Ukraińcy wciąż nie wypuścili kluczowego miasta z rąk i zadają tam ciężkie straty przeciwnikom.

