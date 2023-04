Takich słów nikt się nie spodziewał. Prigożyn: Nie obwiniałbym reżimu kijowskiego

Właden Tatarski, rosyjski bloger wojenny zginął w wyniku zamachu, do którego doszło w kawiarni należącej do Jewgienija Prigożyna. Rosyjskie władze oceniły akcję jako akt terrorystyczny. O ocenę zdarzenia zapytano szefa Grupy Wagnera.

Jewgienij Prigożyn o zamachu w Petersburgu

Na pytanie, czy zgadza się z tym, że zabójstwo Tatarskiego jest podobne do śmierci Darii Duginy i wymaga ostrzejszych środków odwetowych wobec Ukrainy, odparł, że nie zna szczegółów zdarzenia. – Poinformowano mnie tylko o tym, że Tatarski nie żyje. Do tragedii doszło najprawdopodobniej podczas jednego z kursów. Wcześniej kawiarnia została przekazana ruchowi patriotycznemu CYBERFRONT Z, z którym prowadzone były różne szkolenia – tłumaczył.

Jewgienij Prigożyn przyznał, że faktycznie zauważa podobieństwa do śmierci Darii Duginy. Zaznaczył jednak, że „nie obwiniałby w tej sprawie reżimu kijowskiego”. – Myślę, że to za te działania odpowiada grupa radykałów, którzy nie mają nic wspólnego z rządem – stwierdził.

Zamach w Petersbguru. Zginął prorosyjski bloger

2 kwietnia w Petersburgu doszło do wybuchu w kawiarni Street Food Bar No 1. Na skutek eksplozji zginął Właden Tatarski, prorosyjski „korespondent wojenny”. Do zdarzenia doszło w kawiarni, która należy do założyciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Rosyjskie ministerstwo zdrowia przekazało, że 32 osoby zostały ranne, a 10 jest w ciężkim stanie.

W momencie, gdy nastąpił wybuch, w lokalu odbywał się wieczór autorski z udziałem Tatarskiego. Wiadomo, że ładunek wybuchowy był ukryty w figurce, którą pewna dziewczyna podarowała Tatarskiemu na kilka minut przed zdarzeniem.

Zatrzymania po zamachu w kawiarni Prigożyna

W poniedziałek 3 kwietnia została zatrzymana 25-letnia Daria Trepowa, która jest podejrzewana o wręczenie figurki Tatarskiemu. Prokremlowskie media określiły ją mianem „aktywnej zwolenniczki opozycjonisty Aleksieja Nawalnego”. Podkreślono również, że jest ona przeciwniczką napaści Rosji na Ukrainę oraz uczestniczyła w antywojennych protestach.

Z kolei Władimir Putin wydał dekret, w którym odznaczył pośmiertnie Tatarskiego Orderem Odwagi. To ustanowione w 1994 r. odznaczenie, które otrzymują oficerowie czy żołnierze za czyny bojowe.

