Ci politycy dostali groźby po zamachu na Fico. Łączy ich jedno

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zamieścił na X krótkie oświadczenie, po tym, jak premier Słowacji Robert Fico został postrzelony. Napisał, że jest zszokowany zamachem i że modli się o zdrowie „wielkiego przyjaciela Serbii”.

Niedługo potem pod jego wpisem pojawiły się groźby mówiące, że to on będzie kolejnym celem. Anonimowi internauci uderzali także w prezydenta Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, Milorada Dodika oraz premiera Węgier, Viktora Orbana.

Groźby wobec Vucicia. Politycy reagują

Na groźby zareagowała marszałek parlamentu Serbii Ana Brnabić.

„Takie groźby, a w ostatnich latach nie było ich niewiele, są szczególnie haniebne w czasie, gdy podejmuje on (Vucic – red.) nadludzki wysiłek, aby ocalić naszą Serbię i nasz naród przed wszelkimi naciskami, jakie na nas wywierają. Wierzę, że to nie przypadek, że w tej chwili są one wysyłane w tak jawny i potworny sposób. Tchórze, którym przeszkadza człowiek walczący o silną i wolną Serbię, który prowadzi niezależną politykę, ukrywają się pod pseudonimem i myślą, że mogą go przestraszyć, że zmuszą do poddania się z groźbami śmierci. Znam człowieka – nie przestraszysz go i nigdy się nie podda” – napisała.

Wszyscy politycy, których dotyczyły wpisy z pogróżkami, są znani ze swoich prorosyjskich sympatii. W ubiegłym roku Władimir Putin został uhonorowany przez bośniackich Serbów najwyższych odznaczeniem. Milorad Dodik podkreślał, że „Putin jest odpowiedzialny za rozwój i wzmocnienie współpracy oraz stosunków politycznych i przyjaźni między Republiką Serbską a Rosją”.

O podejrzanym w sprawie zamachu na Fico 71-letnim emerycie niewiele wiadomo. Dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi poinformował, że Juraj C. może być powiązany z prorosyjską paramilitarną grupą Slovenski Branci. Te informacje nie zostały zweryfikowane przez służby.

Jakub Mielnik pisał we „Wprost” o innym tropie – nad premierem Słowacji ciążą od dawna zarzuty o powiązania z przestępczym podziemiem, czego symbolem było morderstwo dziennikarza Jána Kuciaka, po którym upadł jego poprzedni rząd.

