Mazurek po dekadzie odchodzi z RMF FM. „Innego komentarza nie będzie”

31 października po południu Mazurek opublikował oświadczenie na platformie X. „Rok, góra dwa lata — tyle sobie dawałem, gdy zaczynałem, tymczasem to już niemal dekada! Od dobrych kilku lat za każdym razem miał to być ten ostatni rok, ale jakoś nic z tego nie wychodziło. Zasiedziałem się, lecz wszystko kiedyś się kończy, więc mam bardzo dobrą wiadomość: Z końcem 2024 roku kończę współpracę z RMF” – przekazał opinii publicznej.

Mazurek ogłosił odejście. Kto zastąpi go od stycznia?

Redaktor współpracujący z Kanałem Zero zapewnia jednak, że „rozstaje się w zgodzie i sympatii” z radiem RMF FM. Zapewnił, iż decyzja nie oznacza to, że teraz „przechodzi na emeryturę”, ale „chętnie skorzysta z uroków późniejszego wstawania”. Warto dodać, że pasmo Mazurek prowadził od września 2016 roku. Porannych rozmów słuchać można od poniedziałku do piątku (rozpoczynają się po godzinie 8). Dziennikarz zastrzegł, że „innego komentarza nie będzie” w związku z jego odejściem z RMF FM.

Ktoś jednak musi kontynuować prowadzenie porannych rozmów od stycznia 2025 roku. Tą osobą będzie znany publicysta i dziennikarz katolicki – Tomasz Terlikowski. Późnym popołudniem potwierdził, że „będzie prowadził poranną rozmowę w RMF FM”. „Dziękuję szefostwu za zaufanie i ogromnie cieszę się na to wyzwanie” – napisał.

Poinformował też, że „pozostaje w radiu RMF24”. „Nie odchodzi się z takiego projektu, nawet gdy idzie się na dużą antenę” – czytamy. Terlikowski prowadzi obecnie popołudniowe rozmowy w RMF FM.

Mazurek i Terlikowski współpracują z Kanałem Zero

Warto przypomnieć, że od jesieni ubiegłego roku Mazurek bierze udział w internetowym projekcie dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego – Kanale Zero. Co weekend emitowany jest ich wspólny program pod tytułem „Mazurek & Stanowski”. Prowadzi tam również debaty i commentary (komentuje bieżące sprawy, m.in. w polityce).

Terlikowski natomiast współpracuje jeszcze z czasopismem katolickim „Więź”, jak również m.in. z K0 Stanowskiego.

