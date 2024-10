Zdalna opieka nad grobem. Ile zapłacimy za mycie mogiły czy zapalenie znicza?

Różne sytuacje życiowe sprawiają, że nie możemy zajmować się samodzielnie grobami bliskich. Naprzeciw takim potrzebom wyszły firmy, które pomagają w sprzątaniu, myciu czy renowacji mogił. Z roku na rok zwiększa się zakres ich usług. Teraz to już nie tylko zapalenie zniczy, ustawienie kwiatów czy modlitwa w intencji zmarłego.

Ile kosztuje mycie grobów?

Właściciele firm zajmujących się grobami chwalą się, że jest coraz większy popyt na ich usługi. Ile one kosztują?

Ceny różnią się w zależności od miasta. Bankier.pl udostępnił jeden z cienników w Warszawie. Za mycie i sprzątanie pojedynczego grobu trzeba zapłacić od 110 do 160 zł. Podobna usługa w przypadku grobu podwójnego kosztować będzie od 150 do 180 zł, zaś w przypadku grobowca oscylować to będzie w kwotach od 180 zł do 220 zł.

Jak sytuacja wygląda w Krakowie? W przypadku grobu pojedynczego za mycie i sprzątanie będziemy musieli wyłożyć kwotę między 90 a 220 zł. Za podwójny zapłacimy od 100 aż do 250 zł. Czyszczenie grobowca będzie nasz kosztować zaś od 140 do 300 zł.

Trochę taniej jest w Gdańsku. Tam ceny oscylują wokół 130 do 200 zł za grób pojedynczy, 150-250 zł za podwójny, a grobowiec będzie kosztować między 190 a 250 zł.

Nie tylko mycie i czyszczenie grobów

Firmy działające na tym rynku oferują jednak nie tylko standardowe usługi, o których wspomnieliśmy wyżej. Co jeszcze można u nich zamówić? W ofercie znajdziemy m.in. takie czynności jak usuwanie glonów i porostów z grobów, odśnieżanie grobów czy nawet renowację liter.

Zapalenie zniczy kosztuje zaś od 30 zł wzwyż. Położenie wiązanki to koszt 35 zł, a za modlitwę w intencji zmarłego zapłacimy od 50 do 80 zł.