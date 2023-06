NA ŻYWO: Zełenski wspomniał o szczycie pokojowym. Wskazał na jedno państwo

17:39 Na czwartkowym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy kilka krajów ogłosiło nowe pakiety pomocowe dla niej. Wśród nich są Kanada i Włochy. Informuje o tym Europejska Prawda. 17:37 Prezydent Algierii Abd al-Madżid Tabbun przebywa z wizytą w Moskwie, gdzie rozmawiał z Władimirem Putinem. twitter.com 16:44 Guardian pisze, że nawet 100 rosyjskich żołnierzy zebranych na przemówieniu motywacyjnym w pobliżu wschodniej linii frontu Ukrainy mogło zginąć w wyniku ataku na początku tego tygodnia. Informacje są niezweryfikowane, ale o zdarzeniu informują rosyjskie kanały na Telegramie. Do ataku miało dojść niedaleko Kreminny w obwodzie ługańskim. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną odnotował, że doniesienia wywołały wściekłość rosyjskich miliblogerów. 16:39 Prezydent Czech apeluje o większą ostrożność w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy przenieśli się na Zachód, nawet jeśli nie zgadzają się z działaniami Rosji w Ukrainie. Petr Pavel powiedział w radiu "Wolna Europa", że służby specjalne powinny monitorować Rosjan przebywających w innych krajach. Informuje o tym UNIAN. 15:54 Absolwenci z Kijowa zatańczyli w metrze walca w czasie alarmu lotniczego. twitter.com 15:32 Co najmniej jedna osoba zginęła, a druga została ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału Zełeniwki w obwodzie chersońskim. 89-latka zginęła, a 69-letnia kobieta jest ranna – informuje Ukraińska Prawda. 15:25 Ukraiński resort obrony poinformował o nowych ustaleniach ws. eksplozji w Nowej Kachowce. – Nie ma śladów silnych eksplozji powierzchniowych na sąsiednich obiektach, co wskazuje, że wewnątrz elektrowni zdetonowano ładunek wybuchowy, który prawdopodobnie został podłożony przez żołnierzy 205 Brygady Strzelców Zmotoryzowanych rosyjskich sił zbrojnych – powiedział Ruslan Beregula, szef departamentu bezpieczeństwa środowiskowego i przeciwdziałania minom. Cytuje go agencja UNIAN. 15:21 – Chciałbym zaprosić Was do zorganizowania globalnego szczytu pokojowego. Możecie odegrać tam wiodącą rolę, wnieść swoje know-how i zorganizować taki szczyt pokojowy – mówił prezydent Ukrainy do parlamentarzystów w Szwajcarii.„”– 15:14 – Wiem, że w Szwajcarii toczy się dyskusja na temat eksportu materiałów wojennych w celu ochrony i obrony Ukrainy. To byłoby kluczowe – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia do obu izb szwajcarskiego parlamentu. – Potrzebujemy broni, abyśmy mogli przywrócić pokój na Ukrainie – mówił. Cytuje go agencja Reutera. 14:50 Alarm lotniczy wybrzmiał w Kijowie. Mieszkańcy mają udać się do schronów. 14:48 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do szwajcarskiego parlamentu za pośrednictwem zdalnego połączenia. Poprosił Szwajcarię o przejęcie wiodącej roli w światowym szczycie pokojowym w Ukrainie – informuje agencja Reutera. 14:41 W areszcie śledczym w Rostowie nad Donem zmarł aktywista antywojenny Anatolij Bieriozikow – poinformowała telewizja Belsat, powołując się na niezależny rosyjski portal OWD-Info. Rosyjski aktywista miał rozmieszczać antywojenne ulotki. Zmarł w areszcie 13:41 Ministerstwo Obrony Ukrainy pokazało uszkodzony wóz Bradley oraz jego załogę, która wyszła cało z poważnego ostrzału. W ten sposób zwrócono uwagę na przewagę, jaką w trakcie wojny daje nowoczesny sprzęt.



twitter.com 13:18 Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi po raz kolejny przybył do okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ma dokonać wymiany obserwatorów i zwiększyć ich liczbę z 4 do 6. 12:56 Rosjanie wciąż zachowują się tak, jakby anektowane obwody ukraińskie należały do nich. Centralna komisja wyborcza Rosji poinformowała, że 10 września odbędzie się głosowanie na gubernatorów Doniecka, Ługańska, Zaporoża i Chersonia. 12:20 Sekretarz Obrony USA zaprezentował w sieci nagranie ze spotkania NATO w sprawie obrony Ukrainy:



twitter.com 11:52 Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar poinformowała o wyzwoleniu w ramach kontrofensywy kilku mniejszych miejscowości. W tym samym tekście zwraca się uwagę, że Ukraińcy w pierwszym tygodniu letniej kampanii użyli dopiero 3 z 12 przygotowanych brygad. 11:11 Sekretarz obrony USA Lloyd Austin otworzył w NATO spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Zaczął od podkreślenia, że trwająca obecnie wojna z Rosją to "maraton, a nie sprint". 10:40 Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przeciął spekulacje na temat dołączenia Ukrainy do Sojuszu. Podkreślił, że obecnie najważniejsze jest zwycięstwo Ukrainy nad Rosją i ocalenie jej jako kraju. Gdyby bowiem przegrała, przestałaby istnieć i nie byłoby mowy o członkostwie. 10:07 Dania i Norwegia ogłosiły w czwartek plan przekazania Ukrainie 9 tys. pocisków artyleryjskich. 9:44 W Rosji przyjęto dekret, który pozwala przejmować aktywa zachodnich firm. W ten sposób reżim Putina przygotowuje się do odpowiedzi na kolejne sankcje międzynarodowej społeczności. 9:19 Zaktualizowano dane na temat rosyjskich strat wojennych:



twitter.com 8:55 W Łuku Donbaskim od początku wojny skupiają się główne działania Rosjan. Ten rejon stał się „center of gravity” tej wojny.



Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: „Center of gravity” tej wojny, to cel Putina. Ukrainę stać na rozbicie Rosjan 8:31 Scholz ostrzega przed Putinem. „Chce przyłączyć sąsiednie terytoria” 8:30 Kancelarz Niemiec Olaf Scholz wyraził publicznie potrzebę przedyskutowania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. 7:49 Minister obrony Ołeksij Reznikow w opublikowanym w czwartek wywiadzie stwierdził, że Ukraina już w tym momencie pełni funkcję wschodniej flanki NATO. Podkreślał, że jego kraj broni cywilizowanej Europy przed barbarzyńską Rosją i zapewnił o wzmacnianiu współpracy z państwami Sojuszu. 7:15 Instytut Studiów nad wojną ocenia, że siły ukraińskie prowadzą obecnie atak na trzech głównych kierunkach. Do mniejszych starć dochodzi jednak w wielu miejscach. 6:54 Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, zapewniła o kontynuowaniu kontrofensywy przez wojska jej kraju. Podkreślała, że w reakcji na te działania Rosjanie atakują w różnych miejscach, starając się odwrócić uwagę Kijowa i spowolnić kontrofensywę. 6:35 Papież Franciszek w przesłaniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ przypomniał, że nie ma sprawiedliwych wojen. Po raz kolejny mówił o pokoju. 6:21 Konfliktu pomiędzy rosyjskim MON, a Jewgienijem Prigożynem i jego najemnikami nie da się już zatrzymać - uważa rosyjski politolog i publicysta Igor Eidman. Jego zdaniem spór jeszcze nabierze rozpędu, ponieważ nie da się toczyć wojny dwiema odrębnymi i niewspółpracującymi armiami. 6:09 W lipcu w Wilnie podczas szczytu NATO spodziewane jest utworzenie Rady Ukraina-NATO. Według ukraińskich mediów władze w Kijowie wolałyby jednak poznać harmonogram akcesji do tej organizacji.

