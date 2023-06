NA ŻYWO: Powstanie Rada Ukraina-NATO? Kijów nie do końca zadowolony

Rosja nie odniosła dotąd żadnych znaczących sukcesów w wojnie w Ukrainie. Jak donosi portal Meduza, Władimir Putin wpadł na pomysł, w jaki sposób wzmocnić rosyjską armię. W tym celu wydał rządowi specjalne polecenie

Amerykańskie media donoszą, że Biały Dom chce zaoferować pomoc w „modelu izraelskim”. Czy to oznacza, że Ukraina nie wejdzie do NATO?

Ukraińskie media donoszą o rozdźwięku pomiędzy propozycjami NATO na lipcowy szczyt w Wilnie oraz oczekiwaniami władz w Kijowie dotyczącymi tej organizacji oraz tego wydarzenia.



10:07 Dania i Norwegia ogłosiły w czwartek plan przekazania Ukrainie 9 tys. pocisków artyleryjskich. 9:44 W Rosji przyjęto dekret, który pozwala przejmować aktywa zachodnich firm. W ten sposób reżim Putina przygotowuje się do odpowiedzi na kolejne sankcje międzynarodowej społeczności. 9:19 Zaktualizowano dane na temat rosyjskich strat wojennych:



twitter.com 8:55 W Łuku Donbaskim od początku wojny skupiają się główne działania Rosjan. Ten rejon stał się „center of gravity” tej wojny.



Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: „Center of gravity” tej wojny, to cel Putina. Ukrainę stać na rozbicie Rosjan 8:31 Scholz ostrzega przed Putinem. „Chce przyłączyć sąsiednie terytoria” 8:30 Kancelarz Niemiec Olaf Scholz wyraził publicznie potrzebę przedyskutowania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. 7:49 Minister obrony Ołeksij Reznikow w opublikowanym w czwartek wywiadzie stwierdził, że Ukraina już w tym momencie pełni funkcję wschodniej flanki NATO. Podkreślał, że jego kraj broni cywilizowanej Europy przed barbarzyńską Rosją i zapewnił o wzmacnianiu współpracy z państwami Sojuszu. 7:15 Instytut Studiów nad wojną ocenia, że siły ukraińskie prowadzą obecnie atak na trzech głównych kierunkach. Do mniejszych starć dochodzi jednak w wielu miejscach. 6:54 Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, zapewniła o kontynuowaniu kontrofensywy przez wojska jej kraju. Podkreślała, że w reakcji na te działania Rosjanie atakują w różnych miejscach, starając się odwrócić uwagę Kijowa i spowolnić kontrofensywę. 6:35 Papież Franciszek w przesłaniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ przypomniał, że nie ma sprawiedliwych wojen. Po raz kolejny mówił o pokoju. 6:21 Konfliktu pomiędzy rosyjskim MON, a Jewgienijem Prigożynem i jego najemnikami nie da się już zatrzymać - uważa rosyjski politolog i publicysta Igor Eidman. Jego zdaniem spór jeszcze nabierze rozpędu, ponieważ nie da się toczyć wojny dwiema odrębnymi i niewspółpracującymi armiami. 6:09 W lipcu w Wilnie podczas szczytu NATO spodziewane jest utworzenie Rady Ukraina-NATO. Według ukraińskich mediów władze w Kijowie wolałyby jednak poznać harmonogram akcesji do tej organizacji.

