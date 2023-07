Zgrzyt na szczycie NATO. Minister do Zełenskiego: Nie jestem Amazonem

– Mała uwaga. Czy nam się to podoba, czy też nie, ludzie chcą wdzięczności a nie tylko żądań. Moja rada dla Ukraińców jest taka: zwróćcie uwagę, że czasami przekonujecie kraje do oddania własnych zapasów. Ta wojna jest szlachetną wojną i widzimy, że walczycie nie tylko o siebie, ale o nasze wolności – stwierdził Ben Wallace.

– Czasami trzeba przekonać ustawodawców na Kapitolu w USA, trzeba przekonać wątpiących polityków w innych krajach, że warto, że opłaca się i że coś za to dostaną. Taka jest rzeczywistość – stwierdził.

Brytyjski minister: Nie jestem Amazonem

W dalszej części swojej wypowiedzi członek brytyjskiego rządu przyznał, że „dochodzą do niego głosy niezadowolenia ze strony amerykańskich polityków, którzy uważają, że wsparcie dla Ukrainy jest zbyt duże” i „daliśmy 83 miliardy dolarów i nie jesteśmy Amazonem”.

Ben Wallace przypomniał w tym kontekście, że w połowie 2022 roku sam miał powiedzieć ukraińskim partnerom, że w kwestii dostaw broni Wielka Brytania nie jest internetowym dostawcą. – Kiedy jechałem 11 godzin do Kijowa, by otrzymać listę, powiedziałem, że nie jestem Amazonem – tłumaczył.

Zełenski odpowiedział na krytykę

Wystąpienie ministra obrony Wielkiej Brytanii skomentował podczas konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca przyznał, że nie wie, w jaki sposób może okazać wdzięczność. – Nie rozumiem tego. Zawsze byliśmy wdzięczni i zawsze dziękowaliśmy. Po prostu nie wiem, jak inaczej powinniśmy dziękować. Możemy co rano budzić się i dziękować ministrowi. Niech napisze mi, jak podziękować, a ja podziękuję mu w ten sposób – zapewnił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski polecił także ukraińskiemu ministrowi obrony Ołeksijowi Reznikowowi wykonanie telefonu do Bena Wallace'a i ponowne podziękowanie za wsparcie.

Premier kontra minister

Do słów swojego ministra odniósł się także Rishi Sunak. Premier nie zgodził się z uwagami mówiąc, że Wołodymyr Zełenski „wielokrotnie wyrażał wdzięczność”. Wspomniał m.in. o wystąpieniu ukraińskiego przywódcy w brytyjskim parlamencie.

– Zrobił to ponownie, tak jak robił to niezliczoną ilość razy, kiedy go spotkałem, więc wiem, że on i jego ludzie są niesamowicie wdzięczni za wsparcie okazane przez Wielką Brytanię – powiedział szef brytyjskiego rządu. – Często byliśmy pierwszymi, którzy posuwali wsparcie do przodu, czy to dostarczając czołgi, czy broń dalekiego zasięgu – przypomniał.

– Całkowicie rozumiem pragnienie Wołodymyra, aby zrobić wszystko, co w jego mocy, aby chronić swój naród i powstrzymać tę wojnę. Będziemy nadal udzielać mu wsparcia, którego potrzebuje – zapewnił Rishi Sunak.

Czytaj też:

Prezydent Turcji o zmianie stanowiska Rosji. „Pojawiły się pewne okoliczności”Czytaj też:

Andrzej Duda o szczycie NATO. „Wydarzyło się coś, co jest bez precedensu”