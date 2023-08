Nowa aktywność wagnerowców. Budują „miasteczko namiotowe” blisko granicy z Ukrainą

„Gdy Jewgienij Prigożyn został rzekomo zesłany na Białoruś po czerwcowym krótkotrwałym buncie, wydawało się, że zabrał ze sobą swoich najemników z Grupy Wagnera. Wygląda na to, że mogą tam pozostać jeszcze przez jakiś czas” – pisze Sky News.

Ukraińskie Narodowego Centrum Oporu dowiedziało się, że wagnerowcy budują „miasteczko namiotowe” dla około 1000 najemników na lotnisku Ziabrowka, około 25 km od ukraińskiej granicy. Centrum twierdzi, że obóz będzie wykorzystywany do „działalności wywrotowej” w okolicach Czernihowa – obszarze, który pozostaje pod kontrolą Ukrainy.

Wagnerowcy blisko ukraińskiej granicy

Grupa Wagnera ma w swojej historii działania prowokacyjne w pobliżu granic innych krajów. Instytut Badań nad Wojną twierdzi, że wagnerowscy przeprowadzili ćwiczenia wojskowe w pobliżu Brześcia, jednego z największych miast Białorusi, w odległości kilometra od granicy z Polską.

Ukraińska Prawda pisze, że wagnerowcy prawdopodobnie będą wykorzystywani do imitowania działań wspierających operacje informacyjne Rosji i Białorusi w celu wywarcia presji na kraje europejskie.

Kampania ta ma na celu zmuszenie krajów europejskich do zmniejszenia wsparcia dla Ukrainy., „tylko po to, żebyśmy nie zostać zaatakowanym”. Ukraińskie Narodowe Centrum Oporu twierdzi, że na początkowym etapie taka operacja informacyjna imituje rozmieszczenie obozów Grupy Wagnera i rozpowszechnia narrację, że najemnicy są gotowi do marszu na UE.

Zdaniem byłego funkcjonariusza SBU Iwana Stupaka najemnicy Jewgienija Prigożyna mogą uciekać się do różnego typu prowokacji. Wskazał, że można spodziewać się m.in. porwań polskich strażników granicznych lub prób wywołania z nimi strzelaniny. Według byłego funkcjonariusza ukraińskich służb wagnerowcy mogą też wejść w głąb kraju i przeprowadzić akcje sabotażowe.

