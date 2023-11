Orban chce zablokować pomoc dla Ukrainy. Wystosował specjalny apel

W liście, który czytała redakcja „Politico” jest mowa o warunku, który postawił węgierski premier – jeśli przywódcy UE nie zgodzą się na dokonanie przeglądu całej swojej strategii wsparcia Kijowa, to Węgry zablokują pomoc dla zaatakowanego kraju.

List Orbana ws. Ukrainy. W tle spór o praworządność

W liście skierowanym do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela węgierski przywódca stwierdza, że żadne decyzje dotyczące finansowania Ukrainy, rozpoczęcia rozmów akcesyjnych do UE czy dalszych sankcji wobec Rosji nie mogą zostać podjęte do czasu przeprowadzenia tej „strategicznej dyskusji”, kiedy to przywódcy spotkają się w Brukseli w połowie grudnia.

„Rada Europejska powinna podsumować realizację i skuteczność naszej obecnej polityki wobec Ukrainy, w tym różnych programów pomocowych” – napisał Orbán w niedatowanym liście, opatrzonym pieczęcią jego urzędu.

Węgierski przywódca zastanawia się także, dlaczego Europa powinna nadal wspierać Ukrainę w czasie, gdy Stany Zjednoczone, które dostarczyły Kijowowi większość pomocy wojskowej, „mogą nie być w stanie kontynuować finansowania ze względu na impas polityczny w sprawie przyszłego wsparcia”.

„Czy nadal uważamy te cele za realistyczne? Czy ta strategia jest trwała bez silnego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych? Czy dalsze wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych możemy uznać za coś oczywistego? Jak wyobrażamy sobie powojenną architekturę bezpieczeństwa w Europie?” – pytał Orban w swoim liście.

Według jednego z unijnych dyplomatów, który pragnął zachować anonimowość, Orbán „przeanalizował” cały unijny proces decyzyjny dotyczący Ukrainy w ramach strategii zwiększenia presji na Komisję Europejską. List podnosi stawkę w długotrwałym sporze między Budapesztem a Brukselą, która wstrzymuje 13 miliardów euro z funduszy unijnych dla Węgier. Powodem są obawy, że kraj ten narusza unijne standardy dotyczące praworządności.

