Zmasowany atak na Ukrainę w Boże Narodzenie. Zełenski: To nie jest spontaniczna decyzja

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Rakiety były wycelowane przede wszystkim w ukraiński sektor energetyczny. Swoje myśliwce poderwała też Polska.

Bożonarodzeniowy atak Rosji na Ukrainę

Warto przypomnieć, że Kościół Prawosławny Ukrainy i wiele innych ukraińskich związków wyznaniowych od 2023 roku obchodzą Święta Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, co oznacza, że wigilia przypada 24 grudnia.

I właśnie w wigilijną noc, z 24 na 25 grudnia Rosja przeprowadziła kolejny atak, wymierzony m.in. w Charków. Jak poinformował szef obwodowej administracji Ołeh Syniehubow, po atakach Rosjan wybuchło kilka pożarów, zniszczeniu uległa też część cywilnej infrastruktury niemieszkalnej, a co najmniej trzy osoby zostały ranne.

Zełenski: To nie jest spontaniczna decyzja

„Każdy masowy atak rosyjski wymaga czasu na przygotowanie. Nigdy nie jest to spontaniczna decyzja. To świadomy wybór – nie tylko celów, ale także czasu i daty” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Dzisiaj Putin celowo wybrał Boże Narodzenie jako cel ataku. Co może być bardziej nieludzkie? Ponad 70 pocisków, w tym balistycznych, i ponad sto dronów szturmowych. Celem jest nasza infrastruktura energetyczna. Nadal walczą o blackout na Ukrainie” – dodał.

Ukraiński prezydent przekazał, że według wstępnych raportów, ukraińskim żołnierzom udało się zestrzelić ponad 50 pocisków i znaczną liczbę dronów. „Niestety, były trafienia. Na razie w kilku regionach występują przerwy w dostawie prądu. Inżynierowie energetyczni pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw prądu” – wskazał Zełenski.

Prezydent podziękował tym wszystkim, którzy chronią ukraińskie niebo. „Rosyjskie zło nie złamie Ukrainy i nie zepsuje świąt Bożego Narodzenia” – oznajmił prezydent.

