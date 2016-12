Więcej niż literackie święto – początek grudnia z Wrocławskimi Targami Dobrych Książek

Już w ubiegłym roku targi odwiedziło około pięćdziesiąt tysięcy osób, można się spodziewać, że w tym roku frekwencja będzie jeszcze większa, dlatego impreza została przeniesiona do modernistycznych wnętrz zabytkowej Hali Stulecia. Stanie tam sto pięćdziesiąt stoisk Wydawców z całej Polski, dwie wystawy oraz strefa zabaw dla dzieci. Spotkania z autorami będą odbywać się w czterech specjalnie przygotowanych i oznakowanych salach (ilość miejsc ograniczona warto więc przyjść wcześniej). Wstęp na WTDK jest bezpłatny.

Spotkania, autografy, warsztaty...

Książki to niezliczone historie i tematy. Na targach jest ich tysiące! Warto już dziś prześledzić plan spotkań, by wybrać coś dla siebie. Fani bestsellerowych powieści kryminalnych Marka Krajewskiego, powinni od razu zaznaczyć w kalendarzach najbliższą sobotę. Autor spotka się ze swoimi czytelnikami o 15:00 (sala R33), a od 16:00 będzie podpisywał książki przy stoisku Wydawnictwa Znak. Miłośnicy natury z pewnością nie mogą się już doczekać spotkania z Adamem Wajrakiem. W zeszłym roku sala dla jego fanów okazała się zbyt mała. Tym razem z pewnością przybędą podobne tłumy, dlatego wyjątkowo to spotkanie (niedziela, 12:00) zostało zaplanowane w innym miejscu – w największej Sali Audytoryjnej w budynku Centrum Kongresowego, obok Hali Stulecia. Nie lada gratka czeka także na podróżników – będą mieli szansę spotkać się ze sławnym polskim polarnikiem i podróżnikiem Markiem Kamińskim (niedziela, 11:00). O niezwykłym szlaku pieprzu będzie można posłuchać na spotkaniu z Anną Janowską, autorką książki "Monsun przychodzi dwa razy. Podróż szlakiem pieprzu przez Keralę, Oman i Zanzibar" (sobota, 15:00). Wielu czytelników czeka również z niecierpliwością na spotkanie z reporterami: Wojciechem Tochmanem (piątek - 16:00, sobota-12:00, niedziela-11:00, stoisko Wydawnictwa Dowody na Istnienie) oraz Mariuszem Szczygłem (niedziela od 13:00 do 14:30 podpisywanie książek przy stoisku Dowody na Istnienie).

Fani kina i teatru także mogą wybierać w propozycjach. Na Targi przyjadą m.in.: Wojciech Malajkat (piątek, 15:00), Ewa Błaszczyk (niedziela 11:00) oraz Elżbieta Baniewicz - autorka biografii o Januszu Gajosie (niedziela 14:00, stoisko Wydawnictwa Marginesy). Wielkim wydarzeniem dla profesjonalistów i amatorów fotografii będzie z pewnością spotkanie z wybitnym fotografem i zarazem bohaterem książki Tadeuszem Rolke (niedziela, 12:00). Znajdzie się także coś dla kibiców sportowych - o pracy, przyjaźniach ze sportowcami i kulisach najważniejszych wydarzeń sportowych opowie dziennikarz Tomasz Zimoch. Fani muzyki powinni natomiast wybrać się na prezentację książki „Rock we Wrocławiu 1959–2000”, w której udział wezmą wrocławscy muzycy: Kazimierz Cwynar, Lech Janerka, Jacek Krzaklewski, Krzysztof KAMAN Kłosowicz oraz Aleksander Mrożek (niedziela, 13:00). Organizatorzy nie zapomnieli o miłośnikach języka polskiego - specjalnie dla nich odbędzie się spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem, prof. Andrzejem Markowskim i prof. Janem Miodkiem (sobota, 14:00).

Warsztaty

Dzieci mogą spędzić niemal cały dzień w sali zabaw, gdzie wezmą udział m.in. w tworzeniu ekologicznych toreb na książki, zimowych dekoracji i świątecznych stempli. Na małych czytelników czekają również warsztaty: plastyczno-literackie, logopedyczny oraz zajęcia poświęcone książce dotykowej. Odbędą się także niekonwencjonalne warsztaty języka angielskiego dedykowane różnym grupom wiekowym.

Co nowego?

Wielu nowych wydawców, setki nowych książek i więcej stoisk z komiksami. Propozycją przygotowywaną specjalnie z okazji 25-lecia WTDK i w związku ze zbliżającymi się Weekendem Zamknięcia Programu ESK Wrocław 2016 jest wielka literacka gra miejska „Litera-tu-GRA", na którą zapraszamy w sobotę 3 grudnia. Grę dla 160 osób (obowiązują zapisy, zgłoszenie drogą mailową na adres: gramiejska@wroclaw2016.pl.) organizuje Europejska Stolica Kultury Wrocław. Zagadki będą związane z literaturą i programem ESK. Uczestnicy zabawy będą mieli szansę spotkać kultowe postacie literackie, w tym Sherlocka Holmesa, Harry’ego Pottera, Cześnika z „Zemsty” Fredry czy bohatera „Bajek robotów” Stanisława Lema. Tych, którzy wezmą udział w grze czeka wyśmienita zabawa, dużo ruchu i gwarantowane nagrody.

Nowością jest również konkurs „Pisać każdy może” dla młodzieży ponadgimnazjalnej na najlepsze opowiadanie. Nadesłano ponad dwieście prac, laureata poznamy w piątek 2 grudnia o godz. 15:00. Główną nagrodą, ufundowaną przez firmę Queverton jest wyjazd na zimowisko do Szkoły Tropicieli lub Szkoły Czarodziejów w jednym z wybranych z polskich zamków (Zamek Moszna, Zamek Czocha, Zamek Kliczków, Zamek Gniew lub Zamek Krasiczyn).

W Hali Stulecia warto w tym roku także szukać tzw. stref chill-out z leżakami i poduchami. Jedną przygotuje Radio Wrocław, a drugą znajdziemy przy stoisku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 - będzie tam można spokojnie przejrzeć książki, przyłączyć sie do tworzenia Wrocławskiego Muralu Literackiego i wielkiej księgi o Wrocławiu, w której każdy będzie mógł dopisać swój fragment. Nie zabraknie też quizów, konkursów, gadżetów i nagród.

Klub festiwalowy i program PROZA po godzinach

Po raz pierwszy Wrocławskie Targi Dobrych Książek będą miały też swój klub festiwalowy, w którym będzie można cieszyć się targową atmosferą do późnych godzin nocnych i od nieco mniej formalnej strony. Po godzinach otwarcia Targów w Hali Stulecia warto więc wybrać się na wrocławski Rynek do klubu literacko-muzycznego PROZA (Przejście Garncarskie 2, II piętro). Oprócz spędzenia czasu w pubie pełnym książek i dobrej muzyki będzie można wziąć udział w wydarzeniach dodatkowych, które również znalazły w programie Targów. Na spotkania do PROZY z swojego 20-lecia zaprasza Wydawnictwo Czarne, które zaprosiło: Pawła Smoleńskiego (piątek 2 grudnia, 19:00) i Angelikę Kuźniak oraz Magdalenę Budzińską (sobota 3 grudnia, 17:00).

Książka Roku 2016

Pierwszego dnia targów poznamy Książkę Roku 2016 - laureata jedynego w Polsce konkursu edytorskiego Pióro Fredry. Jury nominowało do tej nagrody pięć Wydawców: Wydawnictwo Media Rodzina (za książkę Barbary Kosmowskiej Tru z ilustracjami Emilii Dziubak), Wydawnictwo Nasza Księgarnia (za książkę Katarzyny Piętki Gry i zabawy z dawnych lat z ilustracjami Agaty Raczyńskie), Wydawnictwo Znak (za książkę Michała Rusinka Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej), Wydawnictwo Karakter (za książkę Filipa Springera Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast z fotografiami autora), Wydawnictwo Literackie (za książkę Zawsze nie ma nigdy. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Pietrowiak). Wszystkie nagrodzone publikacje będą dostępne na Wrocławskich Targach Dobrych Książek.

Organizator 25. WTDK: Wrocławski Dom Literatury

Godziny otwarcia 25. WTDK:

Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1:

1 grudnia (czwartek) 12.00-18.00

2 grudnia (piątek) 10.00-19.00

3 grudnia (sobota) 10.00-19.00

4 grudnia (niedziela) 10.00-16.00

Wstęp wolny!