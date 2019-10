Wybory parlamentarne 2019. Lista posłów Konfederacji

W poniedziałek 14 października Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów do Sejmu. Zwycięzcą zostało Prawo i Sprawiedliwość (8 051 935 głosów – 43,59 proc., 235 mandatów). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 5 060 355 wyborców- 27,40 proc, co daje 134 mandaty. Dwucyfrowy wynik odnotowała także Lewica (KW SLD), którą poparło 2 319 946 głosujących – 12,56 proc., co przełożyło się na 49 mandatów.

Próg wyborczy przekroczyła również Koalicja Polska (PSL oraz ruch Kukiz'15), która przekonała do siebie 1 578 523 wyborców – 8,55 proc. Ludowcy wprowadzą 30 posłów. 11 mandatów trafi do działaczy Konfederacji. Polityków tej formacji wybrało 1 256 953 wyborców – 6,81 proc. Łącznie w wyborach do Sejmu oddano 18 470 710 ważnych głosów. Jeden mandat przypadł mniejszości niemieckiej.



Nazwisko i imiona Okręg Liczba głosów 1 TUDUJ Krzysztof Nr 3 [Wrocław] 19 617 2 KULESZA Jakub Nr 6 [Lublin] 24 406 3 KAMIŃSKI Krystian Patryk Nr 8 [Zielona Góra] 14 251 4 BERKOWICZ Konrad Szczepan Nr 13 [Kraków] 36 428 5 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard Nr 19 [Warszawa] 60 385 6 BRAUN Grzegorz Michał Nr 23 [Rzeszów] 31 148 7 WINNICKI Robert Artur Nr 24 [Białystok] 22 639 8 URBANIAK Michał Piotr Nr 25 [Gdańsk] 14 918 9 DZIAMBOR Artur Erwin Nr 26 [Słupsk] 19 334 10 SOŚNIERZ Dobromir Andrzej Nr 31 [Katowice] 22 191 11 BOSAK Krzysztof Nr 33 [Kielce] 22 158





