Cezary Kucharski krytykuje Patryka Jakiego. Chodzi o pomoc dla Legii Warszawa

Patryk Jaki w wywiadzie dla Gazeta.pl zapowiedział, że „jeśli zostanie prezydentem, Legia otrzyma taką pomoc, jakiej nigdy z samorządu nie otrzymała” . – Legia ma rywalizować i wygrywać z najlepszymi klubami w Europie. To nasza marka eksportowa i trzeba na nią mocniej postawić – powiedział kandydat na prezydenta Warszawy. Wypowiedź wiceministra sprawiedliwości skrytykował na Twitterze Cezary Kucharski.

„Kibice Legii to świadomi ludzie”

Były menedżer Roberta Lewandowskiego oraz poseł PO napisał, że „kibice Legii to świadomi ludzie” . Dalej zwracając się do Jakiego stwierdził, że „formacja, którą reprezentuje, była przeciwna budowie stadionu Legii” . Przywołał wydarzenie z 2009 roku, kiedy to PiS zaskarżył do Komisji Europejskiej decyzję władz miasta, które zamówiły profesjonalną symulację zysków nowego stadionu przy Łazienkowskiej. Wówczas oceniono, że klub dzięki dzierżawie terenów może zarobić przez 20 lat ponad pół miliarda złotych. Kucharski ocenił także, że „nie ma szans na taką pomoc publiczną” , o której powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.