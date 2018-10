Były prezydent: Niegłosowanie w wyborach to tak, jakbyście pozwolili Wałęsie decydować, z kim pójdziecie na randkę

Lech Wałęsa wystosował na swoim profilu na Facebooku specjalny apel, w którym zachęca do udziału w wyborach samorządowych. Były prezydent przypomniał, że kiedy po raz pierwszy postanowił zawalczyć o swoją wolność, miał dwadzieścia parę lat. Doprowadziło to do buntu, który w efekcie zmienił świat. Taka była siła zwykłego robotnika z komunistycznej fabryki. Ale doświadczenie niewoli na zawsze pozostawiło we mnie rany. Brak wolności to ciągłe poczucie, ze ktoś cię obserwuje. To ten ścisk w brzuchu, ze nie wolno ci być sobą, że musisz cały czas udawać przed światem – napisał Wałęsa.

W dalszej części wpisu podkreślił, że dzisiaj może o sobie z dumą powiedzieć, że jest wolnym człowiekiem i że żyje w wolnym kraju. Bardzo bym nie chciał, żebyście musieli walczyć o waszą wolność tak jak ja to robiłem, bo za tę walkę płaci się ogromna cenę. Przez prawie trzydzieści lat wolnej Polski nie wszystko nam się udało tak jak marzyliśmy. Popełnialiśmy błędy, ale nigdy nie ograniczaliśmy wolności – podkreślił Wałęsa.

Były prezydent zaznaczył, że pójście na wybory jest nie tylko waszym obywatelskim obowiązkiem, ale także powiedzeniem sobie: tak, chcę być wolny i mam siłę. Nieuczestniczenie w wyborach to tak, jakbyście pozwolili Lechowi Wałęsie decydować, z kim pójdziecie na randkę. Nie pozwólcie sobie wmówić że wasz głos nic nie znaczy. On waży tyle samo co głos waszych dziadków, rodziców, co mój własny. Nie dopuśćcie żeby to były ostatnie wybory w wolnej Polsce. Głosujcie na tych kandydatów, którzy nie boją się świata, którzy nie chcą was zamknąć za murem strachu. Wybierzcie wolność – zaapelował.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. W wyborach samorządowych wyłonieni zostaną członkowie rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów jest planowana na niedzielę 4 listopada.